Військовий експерт пояснив, яке головне завдання Путіна у війні проти України / сайт Кремля, pixabay.com

Основне завдання російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України - створити в найші країні енергетичну кризу завдяки масованим ракетним ударам і таким чином забезпечити умови для переговорів. Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів в ефірі "Апостроф ТВ".

"Генерали пропонують Путіну різний розвиток подій, як врятувати ситуацію. Насправді завдання у Путіна зараз - не оточити війська, домогтися військових успіхів. Це неможливо навіть теоретично. Зараз головне - вийти з тієї стратегічної біди, в яку він потрапив 24 лютого", – сказав він.

Як стверджує Самусь, станом на сьогоднішній день у російських окупантів немає більше сил для великої атаки. Окупанти не можуть створити резерви ні в Донецькій області, ні на півдні, ні навіть створити угруповання в Білорусі.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снегиревку покинули офіцери противника.

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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