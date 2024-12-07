Розноситиме все вщент: названо найголовніші цілі для дронів-ракет 'Пекло'

Такі інструменти, як дрон-ракета "Пекло", дуже потрібні ЗСУ.

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Цілі для дронів-ракет "Пекло" / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви військового:

Дрон-ракета "Пекло" зможе знищити багато складів та авіабаз РФ

Цю зброю можна використовувати без дозволів союзників

Бойова частина цієї ракети може мати 30 кілограм

Силам оборони України передали першу партію дронів-ракет "Пекло" вітчизняного виробництва. Ця зброя стане вагомим інструментом, оскільки дасть змогу знищувати російські склади, техніку, пункти дислокації, зокрема на території РФ. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі FREEДОМ.

За його словами, ЗСУ зможуть використовувати "Пекло", як вважатимуть за потрібне, без дозволів союзників.

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"Я поки не бачив цих ракет, але припускаю, що їхня бойова частина кілограм 30 точно буде. Це дуже серйозно, тим більше швидкість ракети, це не дрон, це ракета, її бойова частина дасть змогу справді розносити вщент склади, логістику, місця дислокації ЗС РФ і бойову техніку росіян, якщо її будуть накопичувати десь. Це чудово", - сказав він.

Військовий наголосив, що такі інструменти дуже потрібні ЗСУ.

"Буквально днями ми їх почнемо використовувати. Нам не знадобиться ні дозволу союзників, ні схвалення партнерів. Будемо використовувати зброю так, як вважаємо за потрібне, і там, де вважаємо за потрібне. Зокрема, по військових цілях на території Росії. Це дуже важливо, тому що ті ж КАБи, їх не зіб’єш, це залізна болванка, яка летить з неба на відстань до 40 кілометрів, а зараз і до 70 кілометрів. Збити КАБ практично неможливо. А рознести склад із КАБами — це чудово", - підкреслив Сазонов.

На його думку, "Пекло" також допоможе ефективно вражати російські авіабази.

"Ракету збити важко, яку запускають літаки російські по території України. ППО наша до тих літаків не дотягується. А завдати удару по авіабазі — прекрасний варіант. І більше ніхто нікуди не летить. Саме така зброя нам би дуже не завадила на початку 2022 року. На жаль, її тоді не було. Дозволу від союзників на далекобійні удари теж не було. Але тепер цю проблему знято. Головне, щоб таких знарядь було побільше", - підсумував військовослужбовець ЗСУ.

Ракета-дрон "Пекло" / Інфографіка: Главред

Дрон-ракета "Пекло" - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 грудня Володимир Зеленський повідоив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів та швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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