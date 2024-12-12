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Важливий авіазавод у Таганрозі могла атакувати ракета-дрон "Паляниця" - Forbes

Анна Ярославська
12 грудня 2024, 09:04
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Українська "Паляниця" може завдавати таких самих масштабних руйнувань, як ракета ATACMS.
Паляниця, удар по Таганрогу
Українська "Паляниця" могла завдати удару по Таганрогу / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • По Таганрогу могли вдарити ракетою-дроном "Паляниця"
  • Атака по авіабазі може бути передвісником інших ударів

У ніч на 11 грудня по Таганрогу в Ростовській області РФ було завдано ракетного удару. Було атаковано авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва. Місто могли обстріляти за допомогою українських ракет-дронів "Паляниця". Про це пише видання Forbes.

Як пишуть журналісти, цей вид озброєння був логічним вибором для атаки на Таганрог. За дальності польоту боєприпасу майже в 700 кілометрів і ваги боєголовки 45 кілограмів "Паляниця" може завдавати таких самих масштабних руйнувань, як ракета ATACMS.

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"Якщо ви хочете пошкодити кілька досить кволих будівель, наприклад, ангари для літаків А-50, подібні до тих, що будує "Берієв", і ці будівлі розташовані менш ніж за 500 миль від вас. Залп "Паляниці" - це те, що потрібно", - пише аналітик Forbes Девід Акс.

Вартість одного безпілотника "Паляниця" становить 100 тисяч доларів. Це невелика сума порівняно з ціною крилатої ракети.

Крім того, дрон простий у використанні. Злітно-посадковою смугою він рухається на колісному візку, залишаючи його в міру набору висоти. Якщо припустити, що управління здійснюється за допомогою GPS, "Паляниця" має бути досить точною, щоб завдати удару по великій будівлі - такій, як ангар.

Акс припускає, що ця ймовірна атака на підприємство за допомогою "Паляниці" може бути передвісником інших ударів. Україна виробляє безпілотники цього виду в невеликій кількості. Однак, за словами міністра оборони Рустема Умерова, приватний стартап вийшов на серійне виробництво "Паляниць".

Важливий авіазавод у Таганрозі могла атакувати ракета-дрон 'Паляниця' - Forbes
Які ракети має Україна / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар по Таганрогу 11 грудня - що відомо

У ніч на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області було завдано ракетного удару, унаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва". Згоріли 14 автомобілів.

У Міноборони Росії заявили, що по аеродрому в Таганрозі Україна запустила ракети ATACMS. Ракет було шість, і всі нібито не долетіли до цілі.

Міноборони РФ також заявило, що відповість на удар по авіабазі в Таганрозі.

У Пентагоні попередили, що Росія може знову вдарити "Орешныком" по Україні "найближчими днями". Прессекретар відомства Сабріна Сінгх не уточнила подробиць про можливу ціль атаки.

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Хто такий Девід Акс

Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів.

2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

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