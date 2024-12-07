Дістане аж до Москви: які об'єкти в РФ може знищити ракета-дрон 'Пекло'

Ракета-дрон "Пекло" – це приблизно брат-близнюк "Паляниці".

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Куди дістане ракета-дрон "Пекло" / Колаж: Главред, фото Герман Сметанін/Telegram

Ключові тези:

Ракета-дрон "Пекло" може вражати цілі на відстані 700 кілометрів

Новітня розробка зможе дістати до столиці РФ

Під прицілом "Пекла" будуть російські НПЗ, аеродроми та військові обʼєкти

У пʼятницю, 6 грудня, Силам оборони України передали кілька десятків одиниць ракет-дронів "Пекло". Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан в коментарі для 24 Каналу оцінив можливості нової української зброї.

За словами експерта, ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів та швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом.

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Світан зазначив, що ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії, до "Енгельса", аеродромів стратегічної авіації, де Ту-95, Ту-160 базуються, ракети Х-101, Х-555.

Також новітня розробка зможе долетіти до деяких позицій Північного Кавказу, до південного сходу країни-агресор, Ростовської області, Краснодарського краю. Крім того, під прицілом можуть бути Новоросійськ, де розташовані НПЗ та військові обʼєкти.

Світан додав, що ракета-дрон "Пекло" – це приблизно брат-близнюк "Паляниці".

Що відомо про ракету-дрон "Пекло" / Інфографіка: Главред

Раніше у матеріалі BBC йшлося, що заявлена дальність польоту українського "Пекла" в 10 разів більша. Не виключено, що частково це пов'язано з набагато меншою бойовою частиною. Україна не розкриває, яка БЧ стоїть в цих ракето-дронах.

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Як писав Главред, 6 грудня, Сьогодні Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Президент України Володимир Зеленський заявив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомляв, що українські ударні безпілотники здатні бити по цілях не території країни-агресора РФ на відстань до 1800 кілометрів.

Наприкінці літа глава держави вперше показав новітню українську далекобійну ракету "Паляниця". Українська ракета-дрон була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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