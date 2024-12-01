"Частину території ми залишили": генерал видав правду про ситуацію на Курщині

Підхід до боїв в Курській області передбачає пересування військ, завдання ударів — і фронтових, і флангових.

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Експерт розповів, яка зараз ситуація в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Коротко:

На Курському напрямку тривають маневрені бої

З деяких територій ЗСУ відійшли для того, щоб не втрачати бійців

На території Курської області ведеться маневрена війна. Це також підтверджують заяви з Росії про відновлення контролю над 400-500 кв.

Як пояснив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, ЗСУ відходять на вигідніші для завдання ударів по ворогові позиції. Свою заяву він зробив в ефірі FREEДОМ сьогодні, 1 грудня.

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"На Курському напрямку ми виконуємо завдання маневреної війни. Це новий вид війни, який не характеризується створенням лише укріпрайонів. Він передбачає пересування військ, завдання ударів — і фронтових, і флангових. Ворог заходить у сіру зону — знову завдаємо вогневого удару і, звичайно, пересуваємось", — пояснює він.

Окрім цього, як пояснює Маломуж, завдання щодо організації стійкої лінії оборони на цьому напрямку не стояло.

"Частину території ми залишили, але ми не ставили завдання стояти повною лінією оборони… Росіяни кажуть, що відновили [контроль] десь на 400-500 кв. км. Не відновили — ми просто відійшли для того, щоб не втрачати наших бійців, а з іншого боку, звичайно, маневрувати, завдавати ударів у вигідніших умовах", — пояснив гість ефіру.

Операція України в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше аналітики розкрили, що насправді там відбувається. Окупанти продовжують використовувати велику кількість бронетехніки, включаючи танки, для контратаки в Курській області.

Своєю чергою військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов поділився позитивними новинами щодо Курщини. Він розповів, що ЗСУ розгромили ворога та взяли полонених.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів про "дорогу смерті" для армії РФ на Курщині. За його словами, ЗСУ скували 50 тисяч окупантів.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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