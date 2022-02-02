Кривава бійня в Дніпрі: дочку загиблої Лебединець визнали сиротою

Артемій Рябчук влаштував криваву бійню на Південмаші / Колаж Інфооматор, МВС України

Дочка загиблої під час масового розстрілу на "Південмаші" в Дніпрі віри Лебединець визнана сиротою. 11-річна дівчинка вже отримала опікуна.

"Піклуватися про школярку буде сестра загиблої жінки Віта Лебединець. Таке рішення терміново винесла адміністрація Новокодацького району", - написав мер міста Борис Філатов.

Зазначимо, віру Лебединець, яка загинула в результаті розстрілу Артемієм Ребчуком на "Південмаші", посмертно отримала міський орден "Захисник Вітчизни".

Сім'я жінки отримає грошову компенсацію в сумі 250 тисяч гривень. А її доньці до повноліття виплачуватимуть матеріальну допомогу.

Крім того, сім'я щороку зможе безкоштовно їздити на оздоровлення в санаторій. Крім цього, у матері загиблої, яка працює в системі міської освіти, вдвічі зросте заробітна плата.

Реклама

У будинку сім'ї планують зробити ремонт. Для цього залучать кошти з пожертвувань небайдужих, а також депутатів Верховної Ради, які не розкривають своїх імен.

Як відомо, Віра Лебединець була контролером відомчої воєнізованої охорони "Південмашу". Їй було 35 років, більше 15 з яких вона присвятила роботі на заводі, повідомляє пресслужба заклад. Після смерті жінки без мами залишилася 11-річна дочка.

Відзначається, що працівниця незважаючи на погрози і застосування з боку Рябчука сили не віддавала йому ключі від дверей і відмовилася їх відмикати. Хлопець намагався покинути територію заводу після того, як вже вбив чотирьох і поранив п'ятьох своїх товаришів. Коли він зіткнувся з опором жінки, то застрелив її на робочому місці.

Читайте також: