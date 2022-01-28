Нацгвардієць, який розстріляв Південмаш, визнав свою провину і розкаявся

Артем Рябчук

Підозрюваний у розстрілі своїх товаришів по службі на заводі Південмаш у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його в СІЗО.

Як пише "Громадське", він особисто заявив про це в суді.

"Мені щиро шкода тих людей яким я заподіяв біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати той час (вбивства товаришів по службі)", – сказав Рябчук.

Крім того, нацгвардієць попросив суд не відправляти його на гауптвахту, а в слідчий ізолятор.

Захист підозрюваного додав, що той "не хоче повертатися туди, де над ним знущалися".

Реклама

Нагадаємо, однією з жертв жахливої стрілянини в Дніпрі, яку влаштував Артем Рябчук, стала контролер відомчої воєнізованої охорони Віра Лебединець. Вона пропрацювала на заводі Південмаш 15 років. Цього року їй мало виповнитися 36 років.

Стрілянина в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

Читайте також: