Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблими

У Дніпрі відбулася церемонія прощання з п'ятьма загиблими від пострілів нацгвардійця Рябчука / Фото mvs.gov.ua/

У суботу, 29 січня, в Дніпрі відбулася церемонія прощання з п'ятьма загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші, яку влаштував 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук.

Церемонія пройшла в Палаці культури машинобудівників, повідомляє пресслужба МВС.

На панахиді були присутні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники всіх правоохоронних органів і військовослужбовці. Всього зібралося близько двох сотень людей.

"Сьогодні ми прощаємося з нашими військовослужбовцями, які, на жаль, загинули. Це день скорботи", - зазначив Монастирський.

Фото mvs.gov.ua

Фото mvs.gov.ua

Після панахиди відбулася зустріч з рідними загиблих.

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Розстріл у Дніпрі на Південмаші

Рано вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі сталася НП. Військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, при видачі зброї з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії України. Після чого зі зброєю втік. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро були поранені.

В ході поліцейської операції Артемія Рябчука вдалося затримати. ЗМІ з'ясували, що відомо про сім'ю хлопця та що про нього самого говорять односельці його батьків.

Як розповів колишній нардеп Ігор Мосійчук, Рябчук раніше міг страждати від пресингу з боку своїх товаришів. За його словами, близько двох місяців тому Артемій став свідком бійки товаришів по службі. Він нібито втрутився в конфлікт і повідомив про це командуванню. Після цього його оголосили стукачем і почали цькувати.

Під час судового засідання Рябчук визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його в СІЗО.

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