Кривава бійня на Південмаші: спливла несподівана версія розстрілу нацгвардійців

Артем Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

У солдата Артемія Рябчука, який влаштував криваву бійню в Дніпрі, могла бути давня душевна травма, яка могла зіграти ключову роль в день трагедії, заявив екс-радник глави МВС Валерій Поцелуйко.

Як підкреслив він у ефіві каналу Україна 24, після затримання нацгвардієць поводився неадекватно.

"У нього міг бути стан сильного душевного хвилювання, яке він переживав раніше. А слова або якісь дії могли стати тригерами, і в цей час конкретний цей стан сильного душевного хвилювання міг відновитися, і він міг вчинити злочин", - пояснив експерт.

Він уточнив, що точну причину трагедії поки називати рано, адже про стан хлопця повинні сказати медпрацівники, а не інші експерти.

"Його розмова після затримання вказує на те, що він неадекватно поводиться. Він посміхається, я б сказав, що це і є наслідки посттравматичного синдрому", – додав Поцелуйко.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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