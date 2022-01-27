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Бійня на Південмаші: як все відбувалося і мотиви 20-річного нацгвардійця-вбивці

27 січня 2022, 18:13

Главред зібрав всі подробиці кривавого розстрілу в Дніпрі.

стрілець
Стрілець у Дніпрі / поліція, ТСН

27 січня в Дніпрі 20-річний солдат строкової служби вкрав зі збройової кімнати автомат Калашникова і розстріляв своїх товаришів по службі. Трагедія сталася о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу.

На місці загинули 5 людей, ще 5 людей важко поранені, двоє в критичному стані.

Що відомо про стрілка

Артемію Рябчуку 20 років, він родом з Ізмаїла Одеської області. Зростом 194 сантиметри, вагою 90 кг. Закінчив аграрно-технічний коледж і до служби деякий час працював комірником.

У Нацгвардії розповіли, що за підозрюваним відхилень не помічали.

"Він служив в НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Ніяких відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи", - розповів представник Нацгвардії Руслан Музичук.

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Навіщо влаштував розстріл товаришів по службі

Як розповів колишній нардеп Ігор Мосійчук, Рябчук раніше міг страждати від пресингу з боку своїх товаришів.

За його словами, близько двох місяців тому Артемій став свідком бійки товаришів по службі. Він нібито втрутився в конфлікт і повідомив про це командуванню.

"Після цього його оголосили стукачем і почали труїти. Це тривало два місяці, поки він не дістався до зброї", - підкреслив Ігор Мосійчук.

Політолог Богдан Петренко розповів Главреду про можливі два мотиви вбивства.

"Перше - нестатутні відносини, що властиво в багатьох схожих випадках, причому як серед строковиків, так і серед контрактників... Друга - проблеми, які могли виникнути у військового в його цивільному житті. Наприклад, проблеми з дівчиною (що дуже характерно для віку затриманого), з батьками, або з фінансами (наприклад, за кредитами) тощо, а тригером для цього міг стати чийсь невдалий жарт", - говорив політолог.

Як все сталося

В опублікованому в мережі ролику видно, як трапилася трагедія. У збройову кімнату зайшли два солдати. Один з них підходить до шафи зі зброєю, відкриває його ключами, після чого до нього підходить ще один хлопець і щось в кладе в шафу. У цей момент з коридору починає стріляти Рябчук.

На відео видно, що він поранив двох людей, ще одного в коридорі. Після чого пішов у "збройову", де "добив" товаришів по службі пострілами в голову.

Рябчук кілька разів повертався в кімнату, де вже вбив товаришів по службі, щоб взяти патрони. Пізніше він вкрав автомат Калашникова і зник.

Бігав всю ніч по Дніпру

Солдат вибіг на дорогу біля заводу Південмаш і став ловити авто. Відповідне відео згодом з'явилося в соціальних мережах.

На ролику видно, як по дорозі біжить чоловік з автоматом в руках. У цей момент в його бік рухався автомобіль. Солдат підняв руку з проханням зупинити транспортний засіб, після чого, мабуть, сів в автомобіль. На цьому відео обривається.

Сам здався поліції

Як розповів заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, Артемій Рябчук сам зв'язався з правоохоронцями і здався їм. Рябчук, перебуваючи в селі, попросив випадкову жінку зателефонувати в поліцію і повідомити про його місцезнаходження.

О 9:30 ранку на вулиці крайній у місті Підгороднє Дніпропетровської області його затримали.

Стрілець розповів, як вбивав товаришів

Рябчук розповів, що сидів у тривожній групі, яка має автомати. Зброя зберігається в спеціальному ящику під замком, але його ніколи не закривали.

"Я беру автомат, у нас підсумки є і магазини по 10 патронів. Я заряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які знаходяться в КЗЗ (комплекс засобів захисту - ред.), - там були два строковики і один контрактник. Один строковик зі старшого призову примудрився втекти якось", – сказав він.

"Я знав, що ІТЗО зв'язується з частиною кожні 30 хвилин для доповіді. І я, щоб вона не доповіла, пальнув по ній. Після чого у відкритий сейф заходжу, забираю всі ріжки (...) і йду до будівлі заводоуправління. Там жінка мене не випускала. Кажу - відкрийте, треба терміново вийти, вона відмовила. Я вистрілив їй в голову", - додав Стрілець.

Зловмисник палив по дверному замку, сподіваючись, що той вилетить і він зможе вийти, але даремно. Потім Рябчук знайшов на території місце, через яке можна перестрибнути, перерізав колючий дріт і вибрався.

"Після чого почав петляти по житлових районах і шукати притулок. Вийшов на трасу і зловив машину легкову. За кермом була жінка, і мене вона підкинула до лівого берега. Далі я пішов куди очі дивляться", - уточнив солдат.

Що відомо про загиблих

Наймолодшому загиблому - 20 років, старшому - 34 роки. Крім того, нацгвардієць вбив співробітницю Південмашу, якій було 36 років.

Імена загиблих:

  • Олександр Б. 1987 року народження.
  • Артем л. 2000 року народження.
  • Олександр Д. 1997 року народження.
  • Леонід ч. 2002 року народження.

Що відомо про постраждалих

У лікарнях Дніпра перебувають п'ятеро постраждалих. Четверо постраждалих, а саме троє чоловіків і одна жінка, госпіталізовані в обласну лікарню імені Мечникова.

Як розповів головний лікар лікарні, всі вони у важкому стані.

Ще одного пораненого доставили в 16 міську лікарню.

В упор розстрілював

Підозрюваний впритул розстріляв 22-річну дівчину військовослужбовця Нацгвардії.

"Якою ж треба бути мр***ю, щоб випустити 3 кулі в упор в 22-річну дівчину військовослужбовцю Національної гвардії. Дівчина отримала поранення в коліно, в плече і найважче в живіт. Вона втратила більше трьох літрів крові. Ще один її товариш по службі отримав поранення в черевну порожнину, також знаходиться у важкому стані. Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, поза небезпекою. У важкому стані також військовослужбовець НГУ, доставлений в 16 міську лікарню. У нього поранення в груди в стегно і в плече", – розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Загрожує довічне ув'язнення

Солдату строкової служби загрожує довічне ув'язнення.

"Я думаю, що суд дасть йому максимальний термін покарання - довічне ув'язнення. Іншого я б на місці суддів не давав. Такі люди небезпечні для суспільства", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "Артем Рябчук буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, порушено кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Причини і мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об'єкта відповідальними посадовими особами", - додали у відомстві.

читайте такожСтрілянина в Дніпрі: що спонукає військових нападати на товаришів по службі

У разі пред'явленого звинувачення в умисному вбивстві кількох осіб йому може загрожувати мінімум від 10 років до довічного.

"Швидше за все, коли людина вдається до таких дій, вона робить це саме з умислом і, як правило, все планує. Але питання в тому, чи зміниться система, адже закриті структури (армія і спецслужби), як правило, не виносять назовні своїх проблем. Для них головне - звітність, щоб по паперах не було ніяких відхилень, через що аналогічні проблеми часто замовчуються, придушуються на місцях і не виходять на рівень вище командира підрозділу", - розповів Главреду політолог Богдан Петренко.

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Як заявив Балан,"з урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ".

Також відсторонили командування полку, в якому стався трагічний інцидент.

Подробиці від ГБР

Держбюро розслідувань на брифінгу не озвучило мотиви розстрілу нацгвардійців. При цьому, слідчі ДБР перевіряють інформацію про можливу бійку військовослужбовців двомісячної давності і цькування Рябчука. Також ДБР вивчить, наскільки санкціоновано і звідки з'явилося відео в ЗМІ з розстрілом в Дніпрі.

Рябчуку вже вручили підозри. У Дніпрі працює 18 слідчих з Києва та Полтави, щоб найближчим часом справа потрапила до суду.

Для підозрюваного проситимуть утримання під вартою без права внесення застави.

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новини Дніпра Антон Геращенко Денис Монастирський стрільба
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