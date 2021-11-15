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Кремль планує розширити агресію: генерал США пояснив, як дати відсіч РФ

15 листопада 2021, 13:54

Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють, каже Бен Ходжес.

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Військових РФ перекидають до кордонів України / Facebook/mod.mil. rus

Розширення збройного конфлікту в Україні не є неминучим, проте існує ймовірність, що Кремль перейде до рішучих дій, заявив колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес.

В інтерв'ю РБК-Україна він заявив, що розглядає останні події в Україні та навколо неї як продовження – наступний етап – того, що відбувалося навесні.

"З того часу, незважаючи на неправдиві заяви міністра Шойгу, я думаю, ясно, що насправді ці сили Російської Федерації ніколи не поверталися назад у свої казарми. Після навчань "Захід-21" РФ залишила більшу частину логістичного забезпечення на місці", - говорить американський військовий.

Він переконаний в тому, що останні переміщення і розгортання сил РФ – це остання фаза постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялася.

"Росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють", - упевнений генерал США.

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"Я думаю, що озброєння мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією пов'язане з активністю Російської Федерації в Україні і навколо неї. Це не збіг. Це або промацування, або дестабілізація, або відволікання уваги, або все перераховане вище", - додав Ходжес.

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Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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