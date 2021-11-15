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НАТО напоготові: Столтенберг відреагував на дії РФ біля кордонів України

15 листопада 2021, 06:40

Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком обстановки на кордоні Росії та України і готовий реагувати на зміни ситуації.

Йенс Столтенберг
Єнс Столтенберг відреагував на дії РФ біля кордонів України / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні України та Росії та готовий реагувати на зміни обстановки.

"Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", - сказав Столтенберг в ефірі програми Axios on HBO.

За словами генсека НАТО, Альянс напоготові й готовий до будь-якого розвитку ситуації.

Водночас Столтенберг визнав, що Україна розчарована через те, що раніше дана обіцянка про приєднання країни до плану дій щодо членства в НАТО "для захисту від Росії" ще не виконана. Він додав, що членство може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо всі 30 країн-членів підтримають його.

Що відбувається на російсько-українському кордоні

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

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У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки було зроблено в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

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