Відвертають від дій РФ на кордоні України: США жорстко розкритикували режим Лукашенка

Ентоні Блінкен / Reuters

Дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Це він підкреслив в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - цитуються в повідомленні слова американського держсекретаря.

При цьому він висловив глибоку вдячність Польщі за її активну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Сполучені Штати, Польща, інші союзники і партнери єдині в прагненні нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію і зловмисну діяльність в регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Співрозмовники засудили використання вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, введених заходом - відмову в правах людини і основних свободах для білоруського народу.

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Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.

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