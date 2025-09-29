Україна поверне окуповані території: експерт назвав больову точку Росії

Дії України останнім часом чітко показують, під чиїм контролем опиняться тимчасово окуповані території.

План Кремля щодо окупованих територій може зірватися через проблеми у самій Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Загородній:

Слова Келлога щодо окупованих територій не слід сприймати за істину

Проблеми з нафтою можуть перекрити бажання РФ присвоїти території України

Україна демонструє "мову" сили щодо Росії

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог стверджував, що Україні доведеться визнати тимчасово окуповані території російськими, а повернути їх можна буде лише у довгостроковій перспективі.

Однак ця його заява - не більше, ніж припущення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Як США грають у дипломатичні ігри

За словами експерта, Келлог грає у дипломатію, адже коли в країни-агресорки Росії не буде експорту нафти, питання окупованих територій відпаде.

"Вже на цьому етапі росіян дуже непокоїть питання, чому немає бензину, чому все дорожчає, то незабаром їм взагалі може стати не до окупованих територій", - пояснив він.

Саме тому Загородній закликає в першу чергу дивитися на події, а не заяви чиновників. Останнім часом Україна демонструє силу, власну зброю та здатність захищатися. За таких умов усе, що казав Келлог, залишиться просто припущенням.

Повернення контролю над окупованими територіями - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Україна має чітке бачення щодо повернення всіх територій, захоплених Росією. Разом із міжнародними партнерами вже проводилися військові ігри та моделювалися різні сценарії розвитку подій.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть свої території очільнику країни-окупанта Володимиру Путіну. Це категорично неможливо.

Раніше стало відомо, що Україна здатна відновити контроль над усіма окупованими територіями лише за однієї умови. Росія навряд чи піде на добровільну відмову, однак існує сценарій, за якого цього й не знадобиться.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

