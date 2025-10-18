Реальні переговори з РФ: Зеленський сказав, яке питання буде найскладнішим

Зеленський наголосив, що ніхто не зможе закінчити війну без України.

https://glavred.net/war/realnye-peregovory-s-rf-zelenskiy-skazal-kakoy-vopros-budet-samym-slozhnym-10707419.html Посилання скопійоване

Зеленський про питання територій / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви президента:

На переговорах тема територій буде найскладнішою

Спочатку потрібно добитися припинення вогню

Все упирається у позицію Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішою темою реальних переговорів між Україною і Росією буде питання окупованих територій. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Звісно, питання територій є дуже чутливим питанням, дуже специфічним і найбільш складним насправді питанням", - наголосив він. відео дня

Зеленський додав, що росіяни хочуть усе окупувати, хочуть укласти угоду про землю, про наші території до будь-якого припинення вогню.

"Наша позиція така - спочатку ми потребуємо припинення вогню. Тож, ми повинні сісти за стіл і говорити, і щоб зрозуміти, де ми перебуваємо. І я думаю, що це найбільш важливий перший крок. Я думаю, що президент (Трамп) розуміє, що найбільш складним питанням у будь-яких переговорах, у будь-якому форматі переговорів - буде територія. Шкода, але територія України", - йдеться у заяві.

Глава держави підкреслив, що ніхто не зможе закінчити війну без України.

"Ви побачите, що це буде дуже складний момент у цих переговорах. Але я впевнений, що у нас будуть переговори. Ми повинні зупинитись там, де перебуваємо. Важливо зупинитись там, де ми є, і потім говорити", - вважає він.

Президент наголосив, якщо "один чоловік не хоче" говорити, є інші люди, групи, котрі зустрінуться і обговорять - що робити, як здійснити реальні кроки до справжнього справедливого і тривалого миру. Він додав, що все упирається у позицію Путіна, бо Україна не хотіла цієї війни.

Чи може Путін завершити війну

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що російський диктатор Володимир Путін може зупинити війну лише за однієї умови: коли в нього не залишиться іншого шляху зберегти владу.

"Він від нас не відчепиться, адже він поставив на карту знищення України абсолютно все", - наголосив Мережко.

Зустріч Зеленського з Трампом - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрів українського лідера Володимира Зеленського для проведення двосторонньої зустрічі. Американський лідер заявив, що "Зеленський дуже сильний лідер, який пройшов через багато чого".

Зустріч лідерів затрималася приблизно на пів години, але розпочалася у позитивному тоні. Американський лідер двічі оцінив зовнішній вигляд Зеленського.

Володимир Зеленський розповів, що під час бесіди з Трампом, зокрема, обговорювали гарантії безпеки для України, а також програму PURL, у межах якої союзники по НАТО закуповують у США зброю для України. Президент України заявив, що нічого не скаже про постачання нового озброєння.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред