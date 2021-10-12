В Україні конфіскують частину "євроблях": хто ризикує залишитися без автомобіля та як цього уникнути

При перевірці в МРЕВ можуть конфіскувати навіть розмитнену "євробляху" / УНІАН

Власники автомобілів на європейських номерах стикаються з проблемами навіть після розмитнення "евроблях". Вся річ у тім, що українці купували в ЄС старі автомобілі з пошкодженими VIN-кодами, а таку машину дуже складно легалізувати.

Як заявив автоюрист Іван Казачук, іноді пошкодження коду може бути результатом корозії, але найчастіше код пошкоджують навмисне. У цьому випадку автомобіль підлягає вилученню прямо під час експертизи в сервісних центрах МВС (МРЕВ), передає UBR.

"Самостійну перевірку VIN-номера потрібно зробити ще до зняття автомобіля з обліку. Просто подивіться, чи всі цифри, букви є, такі ж вони, як в техпаспорті, чи немає сторонніх втручань або іржі, яка не дозволить експерту в МРЕВ перевірити цей номер", – зазначив експерт.

Якщо ж у сервісному центрі вирішать, що номер умисно могли зробити нечитабельним, правоохоронці почнуть кримінальне провадження. У разі вилучення автомобіля, гроші, сплачені за розмитнення, поверненню не підлягають.

Є кілька варіантів розв'язання проблеми, наприклад знайти дублювальні таблички або очистити номер від забруднень.

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"Найчастіше факти критичних пошкоджень VIN-номера виявляються вже в Сервісних центрах, коли пізно що-небудь робити", – говорить юрист.

Закон про розмитнення:

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах. Зокрема на пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Для учасників АТО/ООС пільговий період складатиме 270 днів.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях". У більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.