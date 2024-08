Командування пручається: в ISW сказали, звідки Росія перекинула війська на Курщину

Російське командування перекидає військові підрозділи до Курської області з менш пріоритетних ділянок фронту. На Курщині помітили підрозділи, які раніше діяли на Харківському та Сіверському напрямках, а також в районі Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, до Курської області передислокували 810-ту та 155-ту бригади морської піхоти, а також 11-ту бригаду ПДВ. Крім того, експерти зафіксували перекидання 56-го полку ПДВ з району Роботине на заході Запорізької області до Курщини.

В ISW не впевнені, чи брав у бойових діях участь 51-й полк ПДВ, але його командир разом з іншими керівниками підрозділів, які перемістили свої сили до Курської області, доповідав Путіну, що вказує на можливу участь цього полку у боях на Курщині. ПІдрозділи 51-го полку перекинули з Сіверського напрямку разом з іншими частинами 106-ї дивізії ПДВ.

Росія також передислокувала підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області. Крім цього, 11-у бригаду ПДВ перекинули з району Часового Яру.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.