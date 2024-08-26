Командування пручається: в ISW сказали, звідки Росія перекинула війська на Курщину

Командування ЗС РФ чинить опір перекиданню військ з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська, але продовжить це робити, пише ISW.

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Аналітики ISW пояснили, звідки РФ перекидає війська у Курську область / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 115 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Російське командування перекидає військові підрозділи до Курської області з менш пріоритетних ділянок фронту. На Курщині помітили підрозділи, які раніше діяли на Харківському та Сіверському напрямках, а також в районі Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, до Курської області передислокували 810-ту та 155-ту бригади морської піхоти, а також 11-ту бригаду ПДВ. Крім того, експерти зафіксували перекидання 56-го полку ПДВ з району Роботине на заході Запорізької області до Курщини.

В ISW не впевнені, чи брав у бойових діях участь 51-й полк ПДВ, але його командир разом з іншими керівниками підрозділів, які перемістили свої сили до Курської області, доповідав Путіну, що вказує на можливу участь цього полку у боях на Курщині. ПІдрозділи 51-го полку перекинули з Сіверського напрямку разом з іншими частинами 106-ї дивізії ПДВ.

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Росія також передислокувала підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області. Крім цього, 11-у бригаду ПДВ перекинули з району Часового Яру.

"Військове командування РФ чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області. Та, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших частинах театру бойових дій для оборони в Курській області", - зазначили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українські військові продовжують просування в Курській області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ просунулися на 1-3 км і взяли під контроль два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту.

ЗСУ можуть просуватися територією Росії вздовж українських кордонів, щоб створити "сіру" або санітарну зону, заявив ветеран війни Олексій Гетьман. Він підкреслив, що Україна вже зірвала російські плани атакувати Суми, аналогічно до ситуації на Харківщині.

Як повідомляяв Главред, операція ЗСУ в Курській області мала кілька стратегічних цілей: змусити РФ перекинути війська зі сходу, спонукати Захід до більш рішучої підтримки України зброєю та підвищити моральний дух українців. Як пише The Wall Street Journal, ця операція також змінила наратив про здатність України протистояти Росії.

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