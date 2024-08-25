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Можна дійти навіть до Донеччини: відомо, куди ЗСУ можуть піти після Курщини

Марія Николишин
25 серпня 2024, 15:22
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Українським військам є сенс рухатися територією Росії вздовж кордонів України, аби створювати так звану санітарну чи "сіру" зону.
Можна дійти навіть до Донеччини: відомо, куди ЗСУ можуть піти після Курщини
Куди ЗСУ можуть піти після Курської області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 116-та окрема механізована бригада

Збройні сили України можуть рухатися територією Росії вздовж кордонів України, аби створювати так звану санітарну чи "сіру" зону. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV.

За його словами, українське військово-політичне керівництво неодноразово казало, що війну потрібно переносити на територію Росії.

"Росіяни готували там те ж саме, що зробили на Харківщині – спроби атакувати і підійти щонайменше впритул до міста Суми, як вони планували до міста Харкова. Ми точно цю операцію зірвали, не лише відтермінували, ми зірвали повністю", – сказав він.

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Гетьман підкреслює, що змінюється ставлення партнерів України стосовно надання підтримки та дозволів на застосування їхньої зброї.

"Операція дуже ємка і дуже потужна. І зроблена вона дійсно блискавично", – сказав він.

Крім того, майор запасу наголосив, що українським військам є сенс рухатися територією Росії вздовж кордонів України, аби створювати так звану санітарну чи "сіру" зону, або ж "демілітаризовану зону, з точки зору росіян".

"І врешті-решт можна виходити і атакувати російські війська вже з тилу на Харківщині. І так до Луганщини можна дійти, навіть до Донеччини. Тобто пройтися по тилах по території Російської Федерації. Заглиблюватися вглиб Росії. Всі кажуть: "шість годин без заторів до Москви", – додає Гетьман.

В той же час, говорячи про Глушковський район Курської області та річку Сейм, де було підірвано мости, він зазначив, що "там знаходиться орієнтовно від трьох до п’яти тисяч росіян".

"Вони, вже можна вважати, в умовному оточенні. Бо з заходу, півдня і сходу знаходяться наші війська. У них тільки шлях на північний схід. Але для того, щоб їм відступати, їм треба якось перейти річку Сейм. А для того, щоб постачати все, що їм треба для бойових дій, теж треба логістика через пости на цій річці", – підсумував Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, операція ЗСУ в Курській області мала на меті не лише змусити РФ перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю.

В той же час, Білий дім вивчає можливість допомагати українській армії утримувати або розширювати операцію в Курській області. Однак, у Києва може бути свій план, який не обговорюється з Вашингтоном.

Крім того, операція Сил оборони України в Курській області показала, що в окупантів агресора Росії безліч слабких місць. Київ не приречений, а здатний переломити хід війни, пише CNN.

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