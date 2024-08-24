Україна здатна змінити хід війни: на Заході оцінили операцію в Курській області

Українська армія заслуговує на більш серйозну військову підтримку з боку країн західного світу, пишуть у своїй статті американські журналісти.

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Україна рознесла "червоні лінії" Путіна - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 4-та ОТБр

Операція Сил оборони України в Курській області показала, що в окупантів агресора Росії безліч слабких місць. Київ не приречений, а здатний переломити хід війни.

У матеріалі CNN йдеться про те, що українські війська довели свої здібності. Вони заслуговують на більш швидку та ефективну підтримку з боку Заходу.

"ЗСУ розбили зростаючу думку прихильників України про те, що у неї мало шансів повернути більшу частину своєї території. На думку Києва, курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, більш швидку і кращу підтримку з боку союзників, оскільки вона може змінити хід війни", - зазначено в статті.

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Мета української армії - показати, що Україна здатна битися і перемагати. Захід повинен послабити обмеження на застосування своєї зброї.

"Україна знову продемонструвала, що різні "червоні лінії", спроєктовані Путіним, - це не що інше, як химера, покликана зміцнити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень про війну", - вважає генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян.

Операція ЗСУ в Курській області - головні новини за темою:

Заради Курської області РФ готова "пожертвувати напрямком", написали аналітики американського Інституту вивчення війни. Зокрема, загарбники готові пожертвувати амбіціями на півночі Харківської області.

Війська РФ посилилися в Курській області та намагаються перешкодити українським силам, сказав радник із нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, Штати не вказували українцям, як розпоряджатися американською зброєю.

Путін вигадав "виверт" щодо Курської області, написали журналісти The Wall Street Journal. Путін робить вигляд, що нібито нічого не відбувається, а пропагандисти тиражують брехливу інформацію.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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