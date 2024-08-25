Україна вже частково досягла трьох цілей в Курській області - WSJ

Курська операція змінила, зокрема, наратив про те, що Україна нездатна зупинити військову міць Росії.

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Україна вже частково досягла трьох цілей в Курській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Операція ЗСУ в Курській області мала на меті не лише змусити РФ перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю. Також бої на території РФ повинні додати мотивації втомленим українцям. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Курська операція змінила, зокрема, наратив про те, що Україна нездатна зупинити військову міць Росії.

Як розповів виданню один з американських чиновників, Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу.

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"Вторгнення в Курську область застало США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Україна зробила такий радикальний крок і що буде далі. Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом", - пише WSJ.

Повідомляється, що у Пентагоні також занепокоєнні питанням, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Чиновники також не переконані, що Україна може утримати захоплену територію.

Крім того, американські чиновники озвучили українську мету в Курську:

зламати риторику про поразку на полі бою;

поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами;

збільшення кількості російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

"Наразі всіх трьох цілей частково досягнуто", - підкреслює видання.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські окупаційні війська перекидають сили з Харківської в Курську область. Окупанти мають намір пожертвувати північчю Харківщини для того, щоб відповісти на Курську операцію ЗСУ.

Колишній начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк говорить, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що ціль операції український військ на території Курської області полягає в тому, щоб відтягнути російські сили з інших напрямків фронту та знизити наступальний потенціал РФ на Донеччині. Однак, насправді мета Курського наступу набагато важливіша.

В свою чергу, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж заявив про те, що ЗСУ не будуть захоплювати Курську АЕС, тому що це призведе до серйозного протистояння з міжнародними партнерами.

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