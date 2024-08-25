ЗСУ потужно просунулись в Курській області: Зеленський розповів важливі деталі

Українські захисники змогли взяти під свій контроль нові населені пункти.

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ЗСУ просунулись в Курській області / Колаж: Главред, фото: DeepState, ОП, 4 окрема танкова бригада

Українські військові продовжують просуватись у Курській області. Вони змогли захопити ще декілька населених пунктів. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Зафіксовано просування бійців ЗСУ в Курській області від одного до трьох кілометрів. Захисникам вдалося взяти під свій контроль ще два населених пункти.

"Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Дякую! Також обговорили окремо нашу Донеччину – наші захисні дії. Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів. Вдячний усім нашим підрозділам за стійкість", - сказав Зеленський.

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Наступ ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, оцінюючи успіхи захисників на території країни-агресора, наголосив, що ЗСУ зруйнували ще один міф про Росію операцією в Курській області - так звані червоні лінії Москви. Однак цього наступу не було б, якби Захід був сміливішим щодо дозволів бити вглиб Росії.

Раніше полковник СБУ Роман Костенко наголосив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, що вже воюють, з передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив загрозу реального застосування Росією "ядерки" у відповідь на "Курськ". Він упевнений, що РФ погрожуватиме Україні "ядерною палицею", але до самого удару справа не дійде.

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