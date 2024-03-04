Колону добили дронами та "касетами": на сході ЗСУ розгромили штурмовиків РФ

Російські окупанти задіяли під час штурму танки, БМП і живу силу.

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На Лиманському напрямку розгромили колону РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

На Лиманському напрямку українським захисникам вдалося зупинити прорив колони окупантів РФ.

Про успішні дії розповіли у Facebook воїни з 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ.

Їм вдалося відбити масштабну атаку російських окупантів на Лиманському напрямку. За словами українських захисників, атака окупантів здійснювалася у три хвилі.

відео дня

При цьому росіяни задіяли під час штурму танки, БМП, живу силу, а також китайські "гольф-кари".

"Усе, що не встигло втекти, тепер металобрухтом лежить на нашій землі - ворога виженемо, а земля знову буде чиста і квітуча!", - зазначили в бригаді.

Зазначимо, що судячи з опублікованого відео, для знищення ворожої колони ЗСУ застосовували дрони, артилерію і касетні снаряди.

Дивіться відео - розгром колони РФ:

/ Скріншот

Що відомо про 60-ту бригаду У квітні 2022 року бійці бригади звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області. Бригада діяла у складі Угруповання військ "Південь". На початку вересня бригада брала участь у звільненні Високопілля та Ольгиного. 8 вересня 2022 р. президент України відзначив заслуги бригади на півдні України. У грудні президент вручив бригаді бойовий прапор. 60 омбр також брала участь у захисті Бахмута, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розгромили 42-гу бригаду РФ біля Работиного. На полі бою залишилися щонайменше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив. Артилерія чотирьох бригад Сил оборони України зупинила просування колони російських окупантів поблизу села Красногорівка в Донецькій області.

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку. Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку.

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