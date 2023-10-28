Спалювали окупантів разом з технікою: ЗСУ вийшли на нові рубежі під Лиманом

Захисники з 68-ї бригади змогли просунутися вперед завдяки застосуванню дронів і злагодженій роботі.

https://glavred.net/ukraine/szhigali-okkupantov-vmeste-s-tehnikoy-vsu-vyshli-na-novye-rubezhi-pod-limanom-10512112.html Посилання скопійоване

ЗСУ просунулися вперед біля Лиману / Колаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade, t.me/DeepStateUA

На Лиманському напрямку українські військові вибили російських окупантів із західних околиць Сергіївки.

Вдалими діями відзначилися бійці 68-ї окремої єгерської бригади та суміжні підрозділи, йдеться у повідомленні DeepState у Telegram.

Разом з тим у повідомленні уточнюється, що російські окупанти не залишають спроб відновити втрачені позиції.

відео дня

Як пояснили українські захисники з 68-ї бригади, вони змогли просунутися вперед завдяки застосуванню дронів і злагодженій роботі підрозділів.

"Завдяки потужній роботі fpv-шників, які спалювали машини на підходах... Завдяки "скідьорам", які вбивали підкріплення ворога... Завдяки злагодженій роботі АГСників та МКшників, особливо других, ми вбили їх дуже багато і в них шансів не було", — йдеться в повідомленні.

Ситуація біля Лиману / t.me/DeepStateUA

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула 100-тисячні резерви і націлилася на захоплення ключового міста України. Армія РФ перекинула сотні одиниць ствольної артилерії і РСЗВ, а також 2 тисячі одиниць важкої броньованої техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок. Українські бійці впевнені в тому, що боротьбу з російськими окупантами потрібно продовжувати.

Також повідомлялося, що українські захисники готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдару назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися і облаштувати будь-які стаціонарні позиції.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.