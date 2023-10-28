Спалювали окупантів разом з технікою: ЗСУ вийшли на нові рубежі під Лиманом

На Лиманському напрямку українські військові вибили російських окупантів із західних околиць Сергіївки.
Вдалими діями відзначилися бійці 68-ї окремої єгерської бригади та суміжні підрозділи, йдеться у повідомленні DeepState у Telegram.
Разом з тим у повідомленні уточнюється, що російські окупанти не залишають спроб відновити втрачені позиції.
Як пояснили українські захисники з 68-ї бригади, вони змогли просунутися вперед завдяки застосуванню дронів і злагодженій роботі підрозділів.
"Завдяки потужній роботі fpv-шників, які спалювали машини на підходах... Завдяки "скідьорам", які вбивали підкріплення ворога... Завдяки злагодженій роботі АГСників та МКшників, особливо других, ми вбили їх дуже багато і в них шансів не було", — йдеться в повідомленні.
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула 100-тисячні резерви і націлилася на захоплення ключового міста України. Армія РФ перекинула сотні одиниць ствольної артилерії і РСЗВ, а також 2 тисячі одиниць важкої броньованої техніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок. Українські бійці впевнені в тому, що боротьбу з російськими окупантами потрібно продовжувати.
Також повідомлялося, що українські захисники готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдару назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися і облаштувати будь-які стаціонарні позиції.
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