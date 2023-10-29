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Бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив у Донецькій області

Андрій Ганчук
29 жовтня 2023, 15:07
Артилерія чотирьох бригад сил оборони України зупинила просування колони російських окупантів поблизу села Красногорівка в Донецькій області.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ завдали нищівних ударів артилерією по колоні російських окупантів на Донеччині / Скріншот відео Сухопутні війська України

Армія України зусиллями артилерії чотирьох бригад рознесла колону окупаційних військ агресора Росії, яка намагалася прорвати оборону поблизу села Красногорівка Донецької області. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Пресслужба Сухопутних військ опублікувала відео, на якому показано, як російська військова техніка прямує в бік українських військ поблизу села Красногорівка.

ЗСУ завдали ударів по ворожій колоні та зупинили її просування.

відео дня

"Завдяки злагодженим діям вдалося розбити колону окупантів, які намагались прорвати нашу оборону біля села Красногорівка. Працює артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - підкреслюється в повідомленні.

Бійці ЗСУ рознесли російську військову колону на Донеччині:

Колона
Кадри ударів ЗСУ по колоні російських окупантів поблизу Красногорівки / Скріншот Главред

Ситуація на Донбасі

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом, повідомили у Генеральному штабі української армії. Окупанти атакували у районах Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького і Опитного, але безуспішно.

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі, сказав військовослужбовець Олександр Войтко. За його словами, російські окупанти намагаються взяти в кільце Вугледар і змусити українські війська залишит місто. ЗСУ відбивають ворожі атаки.

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, Росія хоче перехопити ініціативу на полі бою в Україні до зими, написали журналісти The Times. Американці вважають, що окупанти посилять свої наступальні дії в районі Авдіївки, під Куп'янськом і на півдні.

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ЗСУ Красногоровка Сухопутні війська війська Росії війна на Донбасі війна Росії та України
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