Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку – ЗСУ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій прокоментував ситуацію в Авдіївці Донецької області після захоплення міста російськими окупантами.
За його словами, війська РФ проводять зачистку в Авдіївці і, ймовірно, перекинуть частину сил на інші напрямки. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
Представник ЗСУ уточнив, що ворог намагається проводити наступальні дії на інших напрямках, крім Авдіївського. Там кількість атак противника зменшилася. А також зменшилася активність ворожої артилерії та авіації.
Він зазначив, що за минулу добу зафіксовано на всій оперативній зоні ОСУВ Таврія 26 авіаударів, що менше, ніж було в попередні дні. Також зафіксовано 803 обстріли - удвічі менше, ніж на найгарячішій фазі Авдіївської оборонної операції.
"Росіяни зараз проводять зачистку в Авдіївці. Вони, ймовірно, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки. Але поки що минув дуже короткий час, щоб це сталося", - пояснив український військовий.
Лиховій додав, що ворог намагається атакувати українські позиції в районі Роботиного Запорізької області. За його словами, ситуація там динамічна, при цьому ворог завдає потужного вогневого ураження.
Ситуація в Авдіївці
Раніше майор ЗСУ дав тривожний прогноз. Максим Жорін дав прогноз з приводу того, чи здатні російські окупанти на подальше просування після захоплення Авдіївки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти РФ намагаються просунутися біля Авдіївки. Усі підрозділи в районі Авдіївки, які могли бути заблоковані, відведені на більш вигідні позиції, наголосили в ЗСУ.
Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.
Інші новини:
- Оголошено терміни появи перших F-16 у небі України - Foreign Policy
- ЗСУ вразили літак ПКС РФ: пілот спрямував його в населені пункти на Луганщині
- РФ спробує прорвати оборону ЗСУ на 5 напрямках: у NYT розкрили плани Путіна