Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку – ЗСУ

Ворог намагається проводити наступальні дії на кількох напрямках, крім Авдіївського, розповів Дмитро Лиховій.

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Ворог активізувався на півдні/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій прокоментував ситуацію в Авдіївці Донецької області після захоплення міста російськими окупантами.

За його словами, війська РФ проводять зачистку в Авдіївці і, ймовірно, перекинуть частину сил на інші напрямки. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник ЗСУ уточнив, що ворог намагається проводити наступальні дії на інших напрямках, крім Авдіївського. Там кількість атак противника зменшилася. А також зменшилася активність ворожої артилерії та авіації.

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Він зазначив, що за минулу добу зафіксовано на всій оперативній зоні ОСУВ Таврія 26 авіаударів, що менше, ніж було в попередні дні. Також зафіксовано 803 обстріли - удвічі менше, ніж на найгарячішій фазі Авдіївської оборонної операції.

"Росіяни зараз проводять зачистку в Авдіївці. Вони, ймовірно, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки. Але поки що минув дуже короткий час, щоб це сталося", - пояснив український військовий.

Лиховій додав, що ворог намагається атакувати українські позиції в районі Роботиного Запорізької області. За його словами, ситуація там динамічна, при цьому ворог завдає потужного вогневого ураження.

Ситуація в Авдіївці

Раніше майор ЗСУ дав тривожний прогноз. Максим Жорін дав прогноз з приводу того, чи здатні російські окупанти на подальше просування після захоплення Авдіївки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти РФ намагаються просунутися біля Авдіївки. Усі підрозділи в районі Авдіївки, які могли бути заблоковані, відведені на більш вигідні позиції, наголосили в ЗСУ.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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