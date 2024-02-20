Колону спалили "касетами" і ПТРК: ЗСУ розгромили 42-гу бригаду РФ біля Роботиного

На полі бою залишилися не менше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин.

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Знищена техніка РФ біля Роботиного / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Нещодавні штурмові дії російських окупантів в районі Роботиного Запорізької області закінчилися провалом.

В результаті 42-га мотострілецька дивізія РФ зазнала катастрофічного провалу, а її підрозділи були розгромлені бійцями 65-ї механізованої бригади ЗСУ, йдеться в матеріалі Forbes.

Відзначається, що під час атаки на Роботине росіяни задіяли танки Т-55 70-річної давності, а також броньовані тягачі МТ-ЛБ і бойові машини БМП з місцем на 11 бійців.

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Підкреслюється, що в процесі відбиття штурму, ЗСУ їх закидали касетними снарядами, протитанковими ракетами і змогли зупинити цю атаку.

За даними аналітиків, в результаті на полі бою залишилися не менше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин. При цьому було лише шість підбитих, знищених і кинутих українських танків і бойових машин.

Видання також пише, що після кривавих боїв за Авдіївку в Донецькій області, де втрати РФ сягали 1300 осіб за добу, Кремль продовжує мобілізувати війська і відновлює військову техніку. За оцінкою аналітиків, у росіян достатньо людей і техніки, щоб продовжувати бойові дії до 2025 року.

"Але це не означає, що російська армія може протягом двох років витримувати ті зусилля, які були потрібні для захоплення Авдіївки. Очікуйте, що зимовий наступ Росії сповільниться, але розбиті польові армії відновляться, а Кремль відновить свою наступальну бойову міць. В українців відчайдушно не вистачає боєприпасів, оскільки прихильні до Росії республіканці продовжують блокувати допомогу США", - додали автори матеріалу.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбивають наступ РФ на півдні. Російські окупанти в ході наступальних дій на запорізькому напрямку застосовують звичну для них тактику малих груп, сказав Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що три великих міста під загрозою удару РФ. РФ може спробувати захопити великі транспортні та адміністративні вузли, не виключає Павло Нарожний.

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку.

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