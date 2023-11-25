Кого не зможуть мобілізувати взимку і що потрібно для відстрочки: що говорять закони

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, в ході якої військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу.

https://glavred.net/ukraine/kogo-ne-smogut-mobilizovat-zimoy-i-chto-nuzhno-dlya-otsrochki-chto-govoryat-zakony-10519735.html Посилання скопійоване

В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні як і раніше триває загальна мобілізація, в ході якої військовозобов'язані громадяни призиваються до лав ЗСУ. Причому мобілізації підлягають українці як з досвідом військової служби, так і без нього. При цьому право на відстрочку від служби регламентується Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з офіційними документами, на військову службу в Україні продовжують призивати як придатних громадян, так і тих, кого військово-лікарська комісія визнала обмежено придатними до служби. Останніх відправляють не на фронт, а в частині забезпечення або в ТЦК (в просторіччі ‒ військкомати).

Отримати законне звільнення від служби в армії можуть такі українці:

відео дня

заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями (у встановленому Кабінетом міністрів порядку);

визнані особами з інвалідністю або непридатними до служби;

багатодітні батьки (троє і більше дітей молодше 18 років);

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни та прийомні батьки з дитиною з інвалідністю до 18 років;

жінки та чоловіки з повнолітньою дитиною з інвалідністю I або II групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною( чоловіком), дитиною, а також своїми батьками або дружини (чоловіка);

опікуни недієздатних осіб, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I або II групи;

народний депутат;

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та / або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, Дід, бабуся, рідний брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО, будучи військовослужбовцями, безпосередніми учасниками АТО або працівниками підприємств і установ, які залучалися до забезпечення АТО.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні офіційно продовжили дію воєнного стану і мобілізацію. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної ради України.

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати в армію після вручення повістки і відповідної перевірки стану здоров'я. Чоловіки, у віці від 18 до 27 років можуть бути призвані тільки на строкову військову службу, а під час дії воєнного стану призов на таку службу не здійснюється.

Також Міністерство оборони України підписало нова угода щодо мобілізації військовозобов'язаних в рамках кампанії "Рекрутинг". Угода з компанією Work.ua. стало вже другим в рамках нового проекту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.