62 млн поклали у кишеню: керівництво Держспецзв'язку викрили у розкраданні бюджетних коштів

Топ-посадовці закупили у "своїх" фірм системи інформатизації, призначені для створення системи захищених реєстрів даних, за завищеними цінами.

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Чиновників не зупинила навіть війна / Колаж Главреда. Фото: pixabay, Держспецзв'язку, НАБУ

НАБУ і САП викрили керівництво Держспецзв'язку - голову служби Юрія Щиголя та його заступника - у розкраданні 62 мільйонів гривень, які держава виділила службі на закупівлю систем інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Як повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро (НАБУ), йдеться про "схему", згідно з якою дві підконтрольні топ-держслужбовцям компанії уклали договори на постачання відповідного ПЗ протягом 2021-2022 років на суму понад 285 мільйонів гривень.

Саму закупівлю чиновники засекретили, щоб уникнути торгів й забезпечити "своїм" фірмам перемогу.

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"Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи", - пояснюють у НАБУ.

Хто був залучений до "схеми"?

Голова Держспецзв’язку і його заступник;

гендиректор та співробітник держпідприємства;

власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

/ Фото: facebook.com/sap.gov.ua

САП звітує про повідомлення про підозру керівникам Держспецзв’язку. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Цього ж дня Кабмін звільнив голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя і його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Тимчасово обов’язки голови Держспецзв’язку поклали на Маковського Дмитра, який працював на посаді першого заступника голови відомства.

Як писав Главред, колишньому заступнику міністра оборони повідомили про підозру щодо факту розтрати державних коштів. Йдеться про постачання для ЗСУ непридатної військової форми.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань повідомило про викриття схеми уникнення мобілізації в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними правоохоронців, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.

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