Коли в Україні запрацюють аеропорти: у Кабміні розкрили подробиці

Одразу після відкриття авіапростору компанія Ryanair готова повернутися на ринок України. Також переговори ведуть із трьома українськими авіакомпаніями.

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Олександр Кубраков заявив, що Україна почала офіційні переговори щодо відкриття аеропортів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна починає офіційні переговори з регуляторами щодо відкриття аеропортів. Є кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація. Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Не хочу жодні терміни проговорювати, але ми вже будемо передавати офіційно, і ми вступаємо в офіційні переговори з регуляторами", - сказав Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без узгодження європейського та американського регуляторів.

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"Українська сторона передає двом регуляторам своє бачення, як ринок працюватиме в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", - підкреслив Кубраков.

Віцепрем'єр навів Ізраїль як приклад успішної роботи аеропортів в умовах війни. За його словами, Україна проводить консультації з адміністрацією цивільної авіації цієї країни.

Він додав, що вже є європейські авіакомпанії, які дуже хочуть зайти на український ринок і кажуть, що будуть першими. Зокрема, у компанії Ryanair заявили, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору.

Крім цього, переговори ведуть із трьома українськими авіакомпаніями, які також підтвердили, що хочуть літати тут.

Відкриття аеропортів України У грудні 2023 року заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що в Україні планують відкрити аеропорт. Це станеться тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Першим аеропортом, який відкриють, буде "Бориспіль". Саме його першим закрили через початок повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що вже незабаром "Бориспіль" почне приймати і відправляти літаки. Він стверджував, що Україна "в змозі забезпечити безпеку цього об'єкта". 19 грудня 2023 року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" було виконано технічний перегін Boeing 777-300 за запитом Skyline Express. "Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" від початку війни. Навіть за умови закриття повітряного простору", - повідомили у пресслужбі "Борисполя". Пасажирів і вантажу на літаку не було.

Як відомо, в Україні в рамках воєнного стану запроваджено обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак воно не є абсолютним.

Зокрема, виїзд за кордон дозволено для військовозобов'язаних осіб, які мають військово-облікові документи та можуть надати документи про відстрочку від призову.

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