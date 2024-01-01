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Виїзд за кордон багатодітних та чоловіків з інвалідністю: у ДПСУ пояснили деталі

Руслана Заклінська
1 січня 2024, 12:09
Прикордонники часто виявляють підроблені документи, які використовуються особами, що намагаються перетнути кордон.
Виїзд за кордон багатодітних та чоловіків з інвалідністю: у ДПСУ пояснили деталі
Чи можуть виїхати за кордон багатодітні та чоловіки з інвалідністю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Виїзд за кордон дозволений для військовозобов'язаних осіб, які мають військово-облікові документи та можуть надати документи про відстрочку від призову. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі ТСН.

За словами Демченка, у випадку осіб з інвалідністю чи багатодітними батьками, які мають право на виїзд за кордон, прикордонники ретельно перевіряють документи, визначаючи їх справжність.

"Є законодавство, яке регламентує перетин державного кордону, в тому числі і окремі норми, які діють на час воєнного стану. Прикордонники чітко дотримуються законодавства. Особи, які слідують через кордон також мають дотримуватися норм", - сказав Демченко.

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На пунктах пропуску регулярно виявляють недійсні чи підроблені документи, які намагаються використати люди, щоб нелегально виїхати за межі України. Саме тому прикордонники перевіряють документи про інвалідність, про те, що людина є багатодітним батьком на предмет підробки.

"Ми викриваємо, що мета поїздки в деяких випадках не збігається з тим, що дозволено під час дії воєнного стану. Прикордонники як і раніше ретельно перевіряють умови виїзду тих категорій, кому дозволено лишати межі України. Змін у постанові уряду не було. Але на працівниках ДПСУ як і раніше лишається відповідальність чітко перевіряти умови виїзду. Ми будемо це робити і надалі.", – сказав Демченко.

Виїзд за кордон

Нагадаємо, у рамках воєнного стану в Україні встановлено обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак це обмеження не є абсолютним, зауважив начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю ДПСУ Валерій Бойко. Він пояснив, що в правилах перетину кордону були внесені зміни, уточнивши категорії громадян, які можуть виїжджати за кордон.

Як повідомляв Главред, очевидці на кордоні зауважують, що в чоловіків призовного віку із правом на виїзд за кордон додатково вимагають документи. Контроль посилили також для виїзду за системою "Шлях".

Також у ДПСУ пояснили причини черг на кордоні та прокоментували інформацію щодо проблем з виїздом за кордон чоловіків з ІІІ групою інвалідності та багатодітних батьків. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав, що прикордонники достримуються закону, перевіряючи документи осіб, які хочуть перетнути кордон, та часто виявляють підроблені документи.

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