Виїзд за кордон багатодітних та чоловіків з інвалідністю: у ДПСУ пояснили деталі

Прикордонники часто виявляють підроблені документи, які використовуються особами, що намагаються перетнути кордон.

https://glavred.net/ukraine/vyezd-za-granicu-mnogodetnyh-i-muzhchin-s-invalidnostyu-v-gpsu-obyasnili-detali-10529684.html Посилання скопійоване

Чи можуть виїхати за кордон багатодітні та чоловіки з інвалідністю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Виїзд за кордон дозволений для військовозобов'язаних осіб, які мають військово-облікові документи та можуть надати документи про відстрочку від призову. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі ТСН.

За словами Демченка, у випадку осіб з інвалідністю чи багатодітними батьками, які мають право на виїзд за кордон, прикордонники ретельно перевіряють документи, визначаючи їх справжність.

"Є законодавство, яке регламентує перетин державного кордону, в тому числі і окремі норми, які діють на час воєнного стану. Прикордонники чітко дотримуються законодавства. Особи, які слідують через кордон також мають дотримуватися норм", - сказав Демченко. відео дня

На пунктах пропуску регулярно виявляють недійсні чи підроблені документи, які намагаються використати люди, щоб нелегально виїхати за межі України. Саме тому прикордонники перевіряють документи про інвалідність, про те, що людина є багатодітним батьком на предмет підробки.

"Ми викриваємо, що мета поїздки в деяких випадках не збігається з тим, що дозволено під час дії воєнного стану. Прикордонники як і раніше ретельно перевіряють умови виїзду тих категорій, кому дозволено лишати межі України. Змін у постанові уряду не було. Але на працівниках ДПСУ як і раніше лишається відповідальність чітко перевіряти умови виїзду. Ми будемо це робити і надалі.", – сказав Демченко.

Виїзд за кордон

Нагадаємо, у рамках воєнного стану в Україні встановлено обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак це обмеження не є абсолютним, зауважив начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю ДПСУ Валерій Бойко. Він пояснив, що в правилах перетину кордону були внесені зміни, уточнивши категорії громадян, які можуть виїжджати за кордон.

Як повідомляв Главред, очевидці на кордоні зауважують, що в чоловіків призовного віку із правом на виїзд за кордон додатково вимагають документи. Контроль посилили також для виїзду за системою "Шлях".

Також у ДПСУ пояснили причини черг на кордоні та прокоментували інформацію щодо проблем з виїздом за кордон чоловіків з ІІІ групою інвалідності та багатодітних батьків. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав, що прикордонники достримуються закону, перевіряючи документи осіб, які хочуть перетнути кордон, та часто виявляють підроблені документи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.