'Cитуація там важка': генерал зізнався, які населені пункти ЗСУ можуть 'здати'

ЗСУ використовують будь-які можливості, щоб зупиняти просування росіян, зокрема будують оборонні рубежі, зазначив Ігор Романенко.

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ЗСУ можуть відійти з деяких населених пунктів / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Збройні сили України можуть відійти з деяких населених пунктів на Донеччині. На захід від Авдіївки формується нова лінія оборони, оскільки суттєвих рубежів там не було. Про це розповів колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Тому вони будуються по ходу, і не одразу на лівому фланзі Авдіївки, а, на жаль, далі. На дальності 5-6 кілометрів від цього населеного пункту не було за що зачепитися, тому росіяни пройшли цю відстань на одному наступальному імпульсі. Але далі почалися наші рубежі та деякі резерви. Найчастіше ці рубежі прив'язувалися до висот, використовувалися природні водні перепони тощо. І саме на цих рубежах планується призупинити наступ супротивника, тобто стабілізувати ситуацію", - пояснив генерал-лейтенант.

За його словами, села Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське можуть "здати". Проте ЗСУ використовують будь-які можливості, щоб зупиняти просування росіян. Рубежі будуються, зокрема, по населених пунктах, посадках, височинах, пагорбах, висотах, оскільки там можна ефективно знімати артилерію.

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"Здані" – це не те слово. Ведуться бойові дії навколо цих населених пунктів, вони максимально використовуватимуться в організації бойових дій", - зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант зауважив, що Україні вдасться утримати Новомихайлівку лише за наявності резервів та зброї. У селах Богданівка, Іванівське та Кліщіївка, які опинились на лінії фронту, триватимуть бої.

"У вкрай тяжкому стані Іванівське. На жаль, там може бути перспектива залишення. Це такий хаб. Ми пам'ятаємо цей населений пункт, цю назву з того часу, коли наші захисники билися за Бахмут. Це дуже важливе село, але ситуація там важка", - наголосив він.

Романенко додав, що Часів Яр стоїть і далі відбиватиметься, оскільки місто розташоване на височині і там раніше були оборонні рубежі.

"Він важливіший і представляє серйозні можливості з погляду організації оборони навколо нього. Це відбувається зараз", - сказав експерт.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, наступ російських окупантів втрачає інтенсивність, оскільки їм не вистачає сил для продовження наступальних дій. За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, важливим фактором є прибуття танків Abrams на Авдіївському напрямку та збільшення обсягів боєприпасів.

Також головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в завданні значних втрат російським окупантам в живій силі та техніці.

Крім цього, українські захисники утримують свої позиції, посилюють оборону і працюють над розширенням плацдарму на лівобережжі Дніпра. Також наносять вогневі удари по місцях дислокації ворога та його тилових позиціях, сказала Гуменюк.

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