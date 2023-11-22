Коли в Україні з'являться Taurus та інша зброя: названо єдину умову

На Заході падає підтримка України, проте у Києва все ще є шанс виправити ситуацію.

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Німеччина зволікає з поставками TAURUS / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Далекобійні німецькі ракети Taurus з'являться в Україні, коли Київ змінить риторику і займеться розвитком свого ВПК, вважає політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду Загородній зазначив, що, найімовірніше, згортання допомоги США потягне згортання допомоги й іншими країнами.

Тому Україні необхідно нарешті зайнятися власним виробництвом зброї.

"Якщо США не допомагають, європейські країни запитають, чому вони повинні допомагати. Вони будуть пропонувати все це закінчити, тому що Європі цікавіше торгувати з Росією. У тій же Німеччині такі настрої нікуди не поділися. Тому ми повинні жорсткіше вести свою суверенну політику, а не жебракувати. Тим більше, що американці і європейці знають, що Україна має ресурси і технології, щоб робити свою зброю", - пояснив Загородній.

Виробництво власного озброєння розблокує для ЗСУ і функцію ударів по території Росії, зазначив експерт.

Дивіться інтерв'ю Тараса Загороднього про загрозу скорочення допомоги Україні з боку країн Заходу та ймовірність заморозки війни:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній-політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Приїзд Остіна в Україну та підтримка США

20 листопада до столиці України Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Пентагон у прес-релізі повідомив, що під час візиту Остін підкреслить постійну прихильність США надавати Україні допомогу з безпеки, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього військових сил України.

Приїзд Остіна відбувся на тлі фактичного розколу між законодавцями США щодо забезпечення подальшої підтримки України грошима і зброєю.

Після довгих "дебатів" між Білим домом і Конгресом останній все ж схвалив проект фінансування без допомоги України. Байден його підписав, щоб уникнути "шатдауна".

Разом з тим, за даними ЗМІ, Конгрес зможе схвалити нову допомогу для України в середині грудня. Прихильники України ведуть важку боротьбу.

Ситуацію погіршує і відсутність єдності всередині ЄС щодо надання Україні військової допомоги. Країни блоку досі не можуть затвердити план щодо допомоги Україні на 20 млрд євро.

Тим часом у ЗСУ закінчується паливо, зброя та боєприпаси. Тому Вашингтон перейшов на "дозоване" надання усіх наступних пакетів допомоги.

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