УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

До Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін, щоб передати важливе повідомлення

Юлія Закрепа
20 листопада 2023, 09:49
Міністр оборони США приїхав на зустріч із українськими лідерами.
До Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін, щоб передати важливе повідомлення
У Київ прибув голова Пентагону / фото: twitter.com/SecDef

Сьогодні, 20 листопада, у столицю України Київ прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

Про свій візит в Україну повідомив сам очільник Пентагону на своїй сторінці у Twitter.

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому", - написав Остін Ллойд.

відео дня
До Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін, щоб передати важливе повідомлення
Остін Ллойд повідомив про візит до Києва / скріншот: twitter.com/SecDef

Військова допомога США для України

Нагадаємо, що США виділять Україні великий пакет допомоги вже в грудні. Олександра Устинова повідомила, що Україні вигідне рішення Білого дому, яким він вирішив об'єднати пакети для Тайваню, Ізраїлю та України.

Конгрес США зможе схвалити нову допомогу для України в середині грудня. Прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги Києву. Тим часом у ЗСУ закінчується паливо, зброя та боєприпаси.

У США схвалили проєкт фінансування без допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну". Якщо законопроект про державне фінансування буде ухвалений Сенатом, президент Байден буде готовий підписати документ.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Києва війна в Україні Пентагон Ллойд Остін
Реклама

Головне за день

Почали несподіваний наступ: результат удару ЗСУ може бути вражаючим - ЗМІ

Почали несподіваний наступ: результат удару ЗСУ може бути вражаючим - ЗМІ

11:50 Україна
ЗСУ йдуть на Мелітополь: генерал розкрив втрати ворога і повідомив про успіх

ЗСУ йдуть на Мелітополь: генерал розкрив втрати ворога і повідомив про успіх

11:18 Україна
Є загиблі та поранені: деталі страшного ранкового удару по Херсону - ОВА

Є загиблі та поранені: деталі страшного ранкового удару по Херсону - ОВА

10:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:50

"Завершиться все не так швидко": Зеленський розповів про війну в Україні

11:50

Почали несподіваний наступ: результат удару ЗСУ може бути вражаючим - ЗМІ

11:31

Китайський гороскоп на завтра 21 листопада 2023: Кабану - напружені стосунки, Тигру - нові можливості

11:23

Церковне свято 21 листопада: що не можна робити на Введення в Храм Пресвятої Богородиці

11:20

Окупанти вперше завдали масованого удару касетними снарядами по ЗСУ

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
11:18

ЗСУ йдуть на Мелітополь: генерал розкрив втрати ворога і повідомив про успіх

11:06

Чоловік розкрив хитрощі, як швидко нагріти батареї в будинку

10:30

Є загиблі та поранені: деталі страшного ранкового удару по Херсону - ОВА

09:59

Населеного пункту більше не існує: стали відомі деталі боїв на лівому березі Дніпра

Реклама
09:59

Перевернуть долю і подвоять невдачі: 5 речей, які не можна дарувати на день народження

09:49

До Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін, щоб передати важливе повідомлення

09:28

Один цікавий інгредієнт, який змінить уявлення про вівсянку на сніданок лише за 15 хвилин

09:07

"Шансів більше немає": генерал-розвідник попередив про новий наказ Путіна

09:00

Дерматолог пояснив, як правильно мити голову, щоб не втратити волоссяВідео

08:59

Росіяни штурмують позиції ЗСУ: генерал розкрив ситуацію під Куп'янськом та Бахмутом

08:24

"РФ влаштувала трагедію": екскомандир "Айдару" розкрив, як зірвали наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини

08:09

"30 кілометрів від Херсона": полковник армії Естонії оцінив просування ЗСУ

07:07

Холод та дощі сповільнюють бойові дії: в ISW розкрили напрямки з найважчими боями

06:41

ЗСУ нанесли великі втрати окупантам та просунулись вперед під Авдіївкою - ISW

06:28

Що буде в підсумку з допомогою від США для УкраїниПогляд

Реклама
05:34

Як очистити чавунну сковороду від іржі: давно забутий, але хороший спосіб

04:50

Щастя і прибуток чи проблеми: що значить, якщо розбивається чашка

04:00

"Смерть" Путіна: експолковник ФСБ висунув несподівану версію щодо "регента"

03:15

Як приготувати смачний крем-суп за 30 хвилин із двох інгредієнтів

02:30

Чи образився Сі на слова Байдена про "диктатора": Огризко назвав "плюс" переговорів Китаю і США

02:00

Дружина Тігіпка показала "багате" декольте, в якому можна потонути

01:31

Максимум тепла і мінімум сажі: якими дровами краще топити

19 листопада, неділя
23:40

"Неуч" і "зброд": скандалістка Фаріон накинулася на міністра і обізвала студентів

22:58

47-річна Lama вперше розповіла, чому у неї немає дітей

22:23

Ніхто не зможе зурочити: мольфар назвав дуже сильний захисний ритуал від негативуВідео

21:51

ЗСУ захопили важливий плацдарм на Лівобережжі та "випалюють" окупантів

21:47

Юлія Саніна зізналася, чому їй складно подружитися з Тіною Кароль

21:02

Почалося звільнення генералів: Зеленський відправив у відставку Тетяну Остащенко

21:01

У Червоному морі захопили судно, на якому можуть бути українці: реакція МЗС

20:25

Розламався на дві частини: знищено корабель, який вийшов з Одеси

19:53

Вуха в'януть навіть у пропагандистів: Сальдо видав нову маячню про Зеленського та ПольщуВідео

19:50

"Трупи вивозять КамАЗи": ЗСУ влаштували росіянам пекло в Авдіївці – перехоплення ГУРВідео

19:36

Чиста чорнота зла, проти якого ми пішли битисяПогляд

19:05

Влупить 6-градусний мороз: сніг та ожеледиця буде майже по всій Україні

18:52

Як зігрітися у квартирі без опалення та електрики: дієві лайфхаки

Реклама
18:51

В Японії розкусили двійників Путіна: як відрізнити фальшивого диктатора РФ

18:47

Учитель кулінарної школи розповіла, як зварити вершкове пюре без краплі води: ось її секрет

18:46

ЗСУ задвохсотили окупанта-"щасливчика": сім'я продала останню корову, щоб відправити його на фронт

18:28

США виділять Україні великий пакет допомоги вже в грудні - нардеп

18:21

Павло Зібров розкрив секрет ідеальних відносин з дружиною

18:14

За нього 3 місяці боролася не тільки Україна: подробиці повернення Богдана Єрмохіна

18:06

Одна з країн ЄС "саботує" нові санкції проти Росії: висунула умову

17:55

Путін прорахувався: колишній шеф ЦРУ розповів про сценарій завершення війни

17:24

Відомий український режисер побився з Олексієм Паніним

17:17

ЗСУ знищили 15 кораблів, ще майже стільки ж пошкодили - ВМС України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти