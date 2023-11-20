До Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін, щоб передати важливе повідомлення

Міністр оборони США приїхав на зустріч із українськими лідерами.

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У Київ прибув голова Пентагону / фото: twitter.com/SecDef

Сьогодні, 20 листопада, у столицю України Київ прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

Про свій візит в Україну повідомив сам очільник Пентагону на своїй сторінці у Twitter.

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому", - написав Остін Ллойд. відео дня

Остін Ллойд повідомив про візит до Києва / скріншот: twitter.com/SecDef

Військова допомога США для України

Нагадаємо, що США виділять Україні великий пакет допомоги вже в грудні. Олександра Устинова повідомила, що Україні вигідне рішення Білого дому, яким він вирішив об'єднати пакети для Тайваню, Ізраїлю та України.

Конгрес США зможе схвалити нову допомогу для України в середині грудня. Прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги Києву. Тим часом у ЗСУ закінчується паливо, зброя та боєприпаси.

У США схвалили проєкт фінансування без допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну". Якщо законопроект про державне фінансування буде ухвалений Сенатом, президент Байден буде готовий підписати документ.

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