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План з виділення ЄС Україні 20 млрд євро під загрозою зриву - Reuters

Дмитро Відоменко
11 листопада 2023, 12:23
ЄС може не затвердити план з надання Україні військової допомоги на суму 20 мільярдів євро, повідомляє агентство Reuters.
Євросоюз, Євро
План Жозепа Борреля зі створення фонду допомоги Україні від ЄС під загрозою зриву - Reuters / колаж Главред, фото УНІАН

План Європейського Союзу з надання Україні 20 млрд євро військової допомоги викликає опір з боку країн блоку - через що його можуть не затвердити в нинішньому вигляді. Про це повідомляє західне агентство Reuters з посиланням на джерела.

Йдеться про спеціальний фонд, який запропонував створити головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель в липні нинішнього року. Його обсяг повинен був становити до 5 млрд євро на рік протягом чотирьох років.

Пропозиція Борреля була спробою поставити підтримку України на довгострокову основу шляхом створення фінансування для допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, який використовується для відшкодування членам ЄС військової допомоги іншим країнам.

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Також наголошується, що міністри оборони країн ЄС збираються обговорити вищевказаний план у вівторок.

Однак джерела в дипломатичних колах повідомили Reuters, що багато країн, в тому числі і Німеччина, висловили застереження щодо виділення таких великих сум на роки вперед.

"Зараз я не збираюся оголошувати його (план — Главред) мертвий. Але, звичайно, завжди можна внести поліпшення. У Німеччині було багато питань. І це справедливо. Ми говоримо про великі гроші", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

Інший європейський дипломат заявив, що деяким членам ЄС буде важко виконати такий довгостроковий план через обмеження внутрішніх бюджетів.

Допомога ЄС Україні

30 жовтня стало відомо про те, що у Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро. Ця програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі зброї та подальшого навчання українських військовослужбовців.

Після цього прем'єр-міністр ЄС Віктор Орбан накинувся на Євросоюз. Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років.

Жозеп Боррель різко відповів скандальному Віктору Орбану - в Євросоюзі Угорщини натякнули на двері. За його словами, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.

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Євросоюз Жозеп Боррель війна Росії та України
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