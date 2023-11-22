Допомога США може припинитися: експерт розповів, чим це загрожує

Україна має бути готова до всього, у тому числі до припинення допомоги. Таку думку про підтримку заходу висловив експерт Тарас Загородній.

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Допомога США може припинитися / колаж: Главред, фото: УНІАН

У протистоянні Росії Україні протягом усього часу надає допомогу Європа і США. Однак багато хто хоч раз замислювався про те, чи може захід перестати постачати зброю Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Експерт переконаний, дотримуватися одноманітної лінії поведінки і покладатися тільки на допомогу західних країн - це не найкраще рішення для України. Більш того, воно дуже ризиковано.

За умови, що ми будемо дотримуватися тієї ж лінії поведінки, що і сьогодні, тобто, в принципі, будемо покладатися виключно на допомогу Заходу, це закінчиться погано, - говорить експерт.

Вся справа в тому, що поставки зброї залежать від безлічі факторів і так чи інакше, як би прикро це не було, вони можуть зменшуватися або припинитися зовсім. У такому випадку Україні може стати досить важко, адже Росія щодня нарощує військове виробництво у значних масштабах і ставить країну на військові рейки.

"Допомога США може припинитися. Немає зброї, і все. Тоді Росія буде робити все, що хоче, тому що вона сильніша, тому що вона переводить економіку на військові рейки, розгойдує своє військове виробництво, шукає можливості перемагати. Якщо в такому форматі припиняється допомога, то все", - пояснив експерт.

Більше про ситуацію в країні та на міжнародній політичній арені дивіться у відео:

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США можуть виділити Україні, Ізраїлю і Тайваню великий пакет військової допомоги. Відбутися це може вже до кінця грудня цього року. Про це в ефірі телемарафону заявила депутат Олександра Устинова.

Також під час візиту до Києва Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні далекобійне озброєння і артснаряди "принаймні, протягом деякого часу".

При цьому, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що Америка не може дозволити Україні програти війну з Росією через те, що їй не вистачить грошей. "Ми не можемо дозволити Україні програти битву на внутрішньому фронті, тому що їй не вистачає грошей, щоб тримати шкільних вчителів у класі і співробітників служб швидкого реагування на роботі, коли вона відважно бореться на полі бою. Таким чином, Україна повністю залежить від цієї допомоги", - цитує її CNBC.

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