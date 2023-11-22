Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні та вступ в ЄС: поставлений ультиматум

Прем'єрміністр Угорщини вимагає провести "стратегічну дискусію", щоб переглянути стратегію підтримки України.

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Угорщина погрожує заблокувати виділення допомоги Україні та її вступ в ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю європейську допомогу Україні та майбутній вступ в ЄС. Відповідний лист він надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю, повідомляє Politico.

Він поставив ультиматум, у якому вимагає переглянути всю стратегію підтримки України. Орбан заявив, що Угорщина не ухвалить жодне рішення щодо фінансування чи вступу України в ЄС, санкцій проти РФ, поки європейські лідери в грудні не проведуть "стратегічну дискусію".

"Європейська Рада має оцінити виконання та ефективність нашої поточної політики щодо України, включно з різними програмами допомоги ... Чи ми все ще вважаємо ці цілі реалістично досяжними? Чи ця стратегія життєздатна без потужної підтримки Сполучених Штатів? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку Сполучених Штатів як належне? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни?" — йдеться у листі. відео дня

Орбан не хоче, щоб ЄС продовжував фінансування України, бо навіть США, на його думку, можуть стати неспроможним продовжувати надання допомоги. Угорщина хоче заблокувати 50 мільярдів євро допомоги Україні для роботи уряду, військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро, а також початок офіційних переговорів щодо приєднання Києва до ЄС.

Допомога ЄС Україні

30 жовтня стало відомо про те, що в Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро. Ця програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі зброї та подальшого навчання українських військовослужбовців.

Після цього прем'єрміністр ЄС Віктор Орбан накинувся на Євросоюз. Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років.

Жозеп Боррель різко відповів скандальному Віктору Орбану - в Євросоюзі Угорщині натякнули на двері. За його словами, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.

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