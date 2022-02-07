Коли українці зможуть зняти маски: у МОЗ назвали терміни

Масочний режим / УНІАН

Масочний режим в Україні ще не скасовуватимуть, як це зробили інші країни. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, це не трапиться в 2022 році.

Кузін зазначає, що маска буде захищати навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій.

На питання про те, яка ймовірність того, що в кінці цього року в Україні скасують масочний режим, він відповів: "мені здається, що цього не станеться".

Втім, за його словами, маски не залишиться назавжди.

"Якщо мова піде про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов'язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть скасувати. Але подивимося, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії) носили маски в метро або іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій", - сказав Кузін в інтерв'ю виданню Фокус.

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Така загальна рекомендація залишиться, хоча вже і без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання, додав він.

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Раніше у Верховній Раді заявили, що за лютий новим штамом Омікрон можуть перехворіти близько 1 млн українців.

При цьому, через спалах коронавірусу в Україні і незважаючи на ситуацію, що погіршується, в країні не планують вводити локдаун.

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