До 60 тисяч на добу: названо терміни спалаху коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні / УНІАН, Pixabay

Через спалах коронавірусу в Україні і незважаючи на ситуацію, яка погіршується, в країні не планують вводити локдаун.

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Михайло Радуцький заявив, що в Україні триває адаптивний карантин та вводити локдаун поки немає сенсу.

Також він зазначив, незважаючи на загальну кількість інфікованих на СOVID-19, яка останнім часом б'є рекорди, рівень госпіталізації та летальності порівняно невеликий. Ситуація контролюється.

Чиновники запевняють, що медична інфраструктура готова до нової хвилі коронавірусної хвороби.

"У будь-якому випадку, до піку цієї хвилі ще далеко -з а розрахунками РНБО, він припаде на 20-25 лютого. МОЗ прогнозує вже наступного тижня кількість виявлених нових хворих на добу може скласти до 60 тис осіб", - пише Радуцький.

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За його прогнозами, за лютий новим штамом Омікрон можуть перехворіти близько 1 млн українців. Спад захворюваності, швидше за все, прийде на другу половину березня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 січня, зафіксовано 32 тисячі 393 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. При цьому було зафіксовано за минулу добу 154 летальних випадки в результаті коронавірусної хвороби.

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