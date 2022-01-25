УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Червона зона карантину в Україні: до Івано-Франківської додалася Рівненська область

25 січня 2022, 11:27

Правила карантину в регіоні посилять 27 січня.

коронавірус, covid-19
Рівненська область переходить в "червону" зону карантину / Reuters

Рівненська область з 27 січня переходить у "червону" зону карантинних обмежень.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністр Олег Немчинов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу.

На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені, наступними кандидатами на перехід в "червону" зону в МОЗ назвали Львівську область і Буковину.

Реклама

читайте такожУ Раді спрогнозували терміни нової хвилі COVID-19 і назвали умову скасування карантинуВарто зазначити, що станом на ранок вівторка, 25 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 118 жителів країни (добою раніше було 12 915). У тому числі захворіли 2809 дітей і 594 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1507 осіб; летальних випадків - 161; одужали 5863 осіб.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
коронавірус новини Рівного зони карантину
Зараз ви переглядаєте новину «Червона зона карантину в Україні: до Івано-Франківської додалася Рівненська область». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шансГороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шанс День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела ТетяниДень Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни Найсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидкоНайсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидко Ціна на цибулю стала захмарною: чого чекати українцям найближчим часомЦіна на цибулю стала захмарною: чого чекати українцям найближчим часом Чого не врахував Путін, коли почав погрожувати Україні війноюЧого не врахував Путін, коли почав погрожувати Україні війною
11:40

Клопотенко оскандалився, розповівши, як готував серце червонокнижного звіра

11:39

Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди

11:31

Двійники Путіна: пластичний хірург пояснив, як відрізнити справжнього президента РФ від "копії"

11:27

Червона зона карантину в Україні: до Івано-Франківської додалася Рівненська областьВідео

11:18

Переможниця шоу Холостяк-10 Даша Ульянова потрапила в ДТП - подробиці аварії

Реклама
11:08

Загроза військового вторгнення РФ в Україну: Резніков оголосив про неготовність Москви до операціїВідео

10:58

Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюФото

10:56

Ситуація напружена та непередбачувана: норвежцям рекомендують утриматися від поїздок в УкраїнуВідео

10:30

В ОП розповіли, як Зеленський проведе день народження і що йому подаруватиВідео

10:14

"Я завжди відчуваю твою любов": Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

10:08

Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку

09:58

В Україні підскочить ціна на цибулю: популярний овоч подорожчає до середини весниВідео

09:55

"Прекрасна робота": хірург оцінив пластику обличчя Юлії ТимошенкоВідео

09:39

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

09:31

Евакуація дипломатів: чи варто говорити про те, що Захід відвернувся від УкраїниПогляд

09:31

Ризик втрати посади і загроза замаху: астролог розповів, що чекає на Зеленського в найближчий рік

09:30

Макрон зібрався дзвонити Зеленському і Путіну через загрозу вторгнення РФ

09:23

Байден обматюкав журналіста в прямому ефіріВідео

09:09

Загроза військового вторгнення Росії та війська США в Україні: у Штатах назвали план дійВідео

08:53

День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни

Реклама
08:43

Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаВідео

08:29

Коронавірус в Україні 25 січня: за добу - понад 19 тисяч нових COVID-випадківВідео

08:22

Крок Росії щодо Донбасу - вихід з Мінських угод: Кулеба пояснив ситуацію з визнанням "ЛДНР"

08:00

Прогноз на півроку: якою буде погода в Києві навесні, влітку і восени 2022

07:06

Шансів вижити не було: у Луцьку дівчина загинула у ванній через мобілкуВідео

06:46

Чому Росії простіше знайти нового "Пушиліна", ніж призначити МураєваПогляд

06:33

США готові до нових контактів з Росією, але поступок у питаннях безпеки не буде - ДерждепВідео

06:08

До чого сняться миші: про що говорить такий сон

05:40

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

05:05

Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

04:44

Ціни на бензин йдуть на рекорд: українців попередили про нову вартістьВідео

04:42

Анастасія Покрещук в одних мереживних трусиках показала гаряче тіло та вражаючі силіконові груди

04:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

04:35

Про які небезпечні хвороби сигналізує біль в спині - відповідь вчених

04:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

03:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

03:33

Зваблива Надія Мейхер показала голі груди та пружні стегна в ліжку

02:55

Ексведуча Орел і Решка позувала топлес з вагітним животом

02:32

Названо найкориснішу гречкуВідео

02:19

Яка косметика повинна зберігатися в холодильнику: Топ-5 б'юті-засобів

Реклама
02:16

"З днем студента " - привітання, прикольні картинки до свята

01:25

Вчені розповіли, чи є надійний спосіб побороти безсоння

01:08

В АТБ оцінили ризик зникнення продуктів з прилавків і попередили про нове зростання цінВідео

00:51

Прикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в бідуВідео

00:48

Віра Брежнєва показала рідкісні фото з чоловіком і донькою

00:42

Як пов'язані шпинат і нормалізація тиску - коментар дієтолога

00:00

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

24 січня, понеділок
23:58

Катували і хотіли вирізати язик: під Черніговом чоловіки вбили 22-річного хлопцяВідео

23:26

"Для мене табу": пластичний хірург розповів, коли не стане робити операцію

22:58

В Україну йдуть морози до -22 і нова хвиля снігопадівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти