Червона зона карантину в Україні: до Івано-Франківської додалася Рівненська область

Правила карантину в регіоні посилять 27 січня.
Рівненська область з 27 січня переходить у "червону" зону карантинних обмежень.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністр Олег Немчинов.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу.
На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені, наступними кандидатами на перехід в "червону" зону в МОЗ назвали Львівську область і Буковину.
читайте такожУ Раді спрогнозували терміни нової хвилі COVID-19 і назвали умову скасування карантинуВарто зазначити, що станом на ранок вівторка, 25 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 118 жителів країни (добою раніше було 12 915). У тому числі захворіли 2809 дітей і 594 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1507 осіб; летальних випадків - 161; одужали 5863 осіб.
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