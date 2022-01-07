У Раді спрогнозували терміни нової хвилі COVID-19 і назвали умову скасування карантину

Михайло Радуцький оцінив ймовірність скасування карантину / Фото Reuters

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив про те, що за різними прогнозами нова хвиля коронавірусу в Україні може початися в кінці січня - на початку або в середині лютого 2022 року.

В інтерв'ю Укрінформу серед причин він назвав те, що багато людей були у відпустках за межами країни, а також не дотримувалися карантинних обмежень в ході свят.

"У зв'язку з цим очікуємо, що в кінці січня - початку лютого буде нова хвиля захворюваності, пов'язана з поширенням штаму Омікрон. Він поширюється дуже швидко - фактично за один-два дні після контакту. Україна цього не уникне, як не уникають інші країни світу", - говорить парламентарій.

Він пояснив, що єдине, що може запобігти страшним наслідкам цієї хвилі – це вакцинація.

Радуцький також заявив про те, що невакцинованим громадянам слід очікувати ослаблення карантинних обмежень тільки після завершення пандемії.

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На запитання журналіста про те, чи будуть послаблення карантинних обмежень для нещеплених від ковіда громадян, Радуцький відповів, що коли "не буде COVID-19 – будуть послаблення".

За його словами, в країні буде і далі продовжуватися адаптивний карантин, поки епідеміологічна ситуація в Україні не покаже позитивних результатів.

"Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Швидше за все, він буде продовжений і надалі, поки триває епідемія. Під час карантину будуть обмеження, в тому числі і вимога щодо носіння маски в громадських місцях і транспорті", - додав Радуцький.

Карантин в Україні

Кабінет Міністрів України змінив правила карантину в жовтій зоні. Термін дії жовтих сертифікатів був скорочений до 30 днів. Тепер працівники закладів, а також відвідувачі, повинні зробити хоча б одне щеплення проти коронавірусу. Інакше буде потрібно негативний тест на COVID-19.

Кабмін 15 грудня продовжив карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що правила, згідно з якими потрібен COVID-сертифікат для відвідування громадських місць, залишаються в силі.

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