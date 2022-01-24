Україну чекає дворазове збільшення випадків коронавірусу порівняно з осінню - Ляшко

Ляшко спрогнозував нову хвилю коронавірусу / УНІАН

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в країні прогнозується неминуче збільшення числа випадків коронавірусу. Йдеться про подвійне зростання показників проти хвилі восени минулого року.

"Ми прогнозуємо, що як мінімум в два рази буде більше кількість випадків в порівнянні з хвилею, яка у нас була в жовтні-листопаді. У той же час госпіталізації буде менше, також кількість смертей має бути менше", - заявив Ляшко на брифінгу.

Також він сподівається, що вакцинація зробить нову хвилю спокійнішою, ніж попередні.

Крім того, Ляшко розповів про нинішню ситуацію з коронавірусом

"Сьогодні відзначається зростання кількості випадків коронавірусу в Україні в два рази з тижня на тиждень. У той же час кількість госпіталізації зростає, але зростає всього на 5%"6 - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили про те, що світ може зіткнутися з новими штамами COVID-19. В організації закликали не допускати недооцінки загрози штаму Омікрон. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що новий варіант коронавірусу може призводити до важкої форми захворювання і летальних наслідків.

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