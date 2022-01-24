УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україну чекає дворазове збільшення випадків коронавірусу порівняно з осінню - Ляшко

24 січня 2022, 19:59

Міністр сподівається, що вакцинація зробить нову хвилю спокійнішою, ніж попередні.

Ляшко
Ляшко спрогнозував нову хвилю коронавірусу / УНІАН

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в країні прогнозується неминуче збільшення числа випадків коронавірусу. Йдеться про подвійне зростання показників проти хвилі восени минулого року.

"Ми прогнозуємо, що як мінімум в два рази буде більше кількість випадків в порівнянні з хвилею, яка у нас була в жовтні-листопаді. У той же час госпіталізації буде менше, також кількість смертей має бути менше", - заявив Ляшко на брифінгу.

Також він сподівається, що вакцинація зробить нову хвилю спокійнішою, ніж попередні.

Крім того, Ляшко розповів про нинішню ситуацію з коронавірусом

"Сьогодні відзначається зростання кількості випадків коронавірусу в Україні в два рази з тижня на тиждень. У той же час кількість госпіталізації зростає, але зростає всього на 5%"6 - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили про те, що світ може зіткнутися з новими штамами COVID-19. В організації закликали не допускати недооцінки загрози штаму Омікрон. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що новий варіант коронавірусу може призводити до важкої форми захворювання і летальних наслідків.

Читайте також:

viber
коронавірус новини України Віктор Ляшко
Зараз ви переглядаєте новину «Україну чекає дворазове збільшення випадків коронавірусу порівняно з осінню - Ляшко». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривГороскоп на сьогодні 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розрив Наймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодняНаймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодня Як пін-ап картинка: 46-річна Могилевська показала пишну фігуру в купальникуЯк пін-ап картинка: 46-річна Могилевська показала пишну фігуру в купальнику В Україні "вимирають" корови: запасів скотарства залишилося лише на півтора рокуВ Україні "вимирають" корови: запасів скотарства залишилося лише на півтора року В Україні вводять "податок на город": кому і коли доведеться розщедритисяВ Україні вводять "податок на город": кому і коли доведеться розщедритися
21:13

Хто зробить бустерне щеплення - отримає ще 500 грн: Зеленський пообіцяв новий бонус за вакцинацію

21:12

Шмигаль розповів, як зміняться тарифи на газ до кінця опалювального сезонуВідео

20:37

Достаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороноюВідео

20:34

Як напій найкраще вживати перед сном - коментар дієтолога

20:32

"Все під контролем": Зеленський звернувся до українців після РНБОВідео

Реклама
20:31

Олександра Зарицька повторила легендарний образ Кім Кардашьян

20:11

Приводів для паніки немає, у нас є ЗСУ: Данілов відповів на загрозу військового вторгнення Росії

20:09

Що буде з тілом, якщо регулярно їсти морську капусту - відповідь дієтолога

19:59

Україну чекає дворазове збільшення випадків коронавірусу порівняно з осінню - ЛяшкоВідео

19:53

Загроза війни з Росією, курс долара і тарифи: головні заяви за підсумками засідання РНБОВідео

19:37

В Одесі вчителька побила школяра і прогрозила йому вбивствомВідео

19:18

Як зараз виглядає і чим займається єдиний син Анастасії Заворотнюк -21-річний Майкл СтрюковВідео

19:17

Міжнародні авіакомпанії стали масово змінювати графік польотів до КиєваВідео

19:15

Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хлібВідео

18:41

Визнання Росією "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі розглянуть документ вже за місяць

18:37

Завдати ворогові неприйнятні втрати: Резніков пояснив, чому війна стосується кожногоВідео

18:30

Рада ЄС різко звернулася до Росії і закликала до деескалації навколо УкраїниВідео

18:21

Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюФото

18:08

Вторгнення в Україну стане новою Чечнею для Росії - ДжонсонВідео

18:07

Здійснення бажань, грошова удача і дивовижні можливості: кому зі знаків пощастить вже в лютомуВідео

Реклама
17:57

У ПСГ Європи залишилося близько 30% запасів газу: Газпром заявив про історичний дефіцит палива в ЄС

17:56

На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни

17:55

Загроза агресії: Данілов пояснив плани та наміри РФВідео

17:54

Показала зад всьому світу: 155-кілограмова модель Тесс Холлідей повністю оголилася на знак протесту

17:43

Діти масово потрапляють до лікарні: в Україні продають небезпечні іграшкиВідео

17:42

В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочатьВідео

17:26

"Велике будівництво": Укравтодор оголосив тендер на реконструкцію об’їзної Житомира по трасі М-06

17:00

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

16:59

Останки дитини втопили в озері: у Кривому Розі прийомні батьки спалили тіло 6-річної донькиВідео

16:57

Загроза захоплення Харкова: в СБУ розкрили ймовірні сценарії агресії РФВідео

16:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

16:34

Білорусь стягне війська до кордонів України: Лукашенко оголосив про спільні з Росією планиВідео

16:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

16:15

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

16:13

Майкл Щур. Залізобетонний аргумент, чому вторгнення Росії не будеВідеоблоги

16:05

Модель Анна Неплях у сексуальній мереживній білизні загіпнотизувала фанатів ідеальними вигинами

15:59

Лікувальні ванночки для ніг: перевірені способи, які знімуть втому

15:51

"Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути УкраїнуВідео

15:48

Укрпошта вводить нові тарифи та змінює умови доставки: що відомоВідео

15:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

Реклама
15:26

Зеленський на тлі військової загрози Росії проти України скликає РНБО

15:15

Росія намагалася взяти Європу "на понт": чому посольства вивозять сім'ї дипломатів з УкраїниПогляд

15:05

Євробачення-2022 - названо вісім фіналістів нацвідбору від УкраїниВідео

14:57

Порожні полиці і зліт цін: українцям розкрили сценарій подорожчання продуктівВідео

14:48

У Польщі за загадкових обставин помер 28-річний українець: вдома залишилися дружина і двоє дітей

14:33

Аграрні розписки як інструмент залучення коштів можуть зникнути з агроринку України

14:25

Людмила Янукович померла: у експрезидента-втікача відповіли на фейкВідео

14:22

Газ і нафта – під ударом, а питання SWIFT блокує ФРН: ЗМІ дізналися плани ЄС щодо санкцій проти РФВідео

14:10

Мокра і соковита Maruv оголила свій "горіх" в басейні на камеру

14:03

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти