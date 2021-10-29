Обмеження в школі і транспорті: у МОЗ заявили про масочний режим для дітей з 12 років

Діти повинні носити маски в громадських місцях - МОЗ / УНІАН

Діти в Україні з 12 років повинні носити маски в громадських місцях, включаючи школи, приміщення в навчальних закладах і транспорт. На заняттях дозволяється бути присутнім без масок. Для учнів 1-4 класів масочний режим не обов'язковий. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У інтерв'ю виданню Гордон він розповів про те, що вже з 12 років діти повинні носити маски в громадському транспорті, а також тих місцях, де фіксується скупчення людей.читайте такожМОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

За його словами, в школі дітям також слід надягати захисні маски. Причому вони повинні бути в масках на вході і виході з установ і тоді, коли користуються загальними приміщеннями. Виняток діє для учнів 1-4 класів. На уроках можна бути присутнім без маски.

"Всі інші повинні надягати (маски, - ред.) на вході і виході з закладу освіти і під час використання загальних приміщень. Під час занять маску можна не надягати", - підкреслив Ігор Кузін.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 29 жовтня, в Україні встановлено 26 870 нових випадків зараження COVID-19. Це найвищий добовий показник за весь час епідемії в країні. Одужало 9 784 людини. Загинули 648 осіб.

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За відомостями МОЗ, в Україні залишилося всього дві області жовтої зони - Закарпатська та Кіровоградська. У червоній зоні Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська і Херсонська області. Решта регіонів в помаранчевій зоні.

Унаслідок посилення карантину та переведення міста до червоної зони, школи Києва з 1 листопада відправляться на дистанційне навчання. Причому на карантин підуть і учні молодших класів.