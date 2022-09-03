Коли Україна звільнить Крим і що буде на фронті взимку - прогноз генерала Романенка

Ігор Романенко оцінив, чи допоможе Захід звільнити Крим / Фото УНІАН

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко спрогнозував, чи може гостра фаза війни перерости в напівзаморожений стан і чи зможе Україна звільнити анексований Крим.

Чи є ризик заморозки війни в Україні ближче до зими

Оцінюючи загальні перспективи бойових дій в Україні, генерал не виключив, що до зими інтенсивність бойових дій знизиться, але все одно буде вищою, ніж за вісім років війни на Донбасі.

"Те, що конфлікт може перерости в напівзаморожений стан до зими, то це так. Коли і у нас, і у противника сили вичерпаються до рівня, який буде достатній для середньої інтенсивності бойових дій. Тому що наступальні дії вимагають переваги в потенціалі, а не просто в кількості особового складу або в кількості техніки. Військовий потенціал - це сукупність факторів: яка саме техніка, скільки і як підготовлений особовий склад і так далі", - пояснив Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Генерал нагадав, що перед початком вторгнення у Росії було 150-тисячне військо. Цього угруповання вистачило для того, щоби наступати на десяти оперативних напрямках. Однак, рахуюються не просто солдати, потрібно брати до уваги техніку, наскільки вона сучасна, який вишкіл у військових тощо.

Коли Україна звільнить Крим

Також Романенко висловив свою думку щодо того, чи допоможе Європа Україні звільнити окупований півострів Крим.

Зокрема, генерал зазначив, що заяви західних лідерів зводяться до того, що вони визнають, що Крим – це Україна.

"А раз так, можете воювати за нього, наскільки вам дозволять можливості. Це підтримують і США. Але якщо подивитися, чи можна наданим ними озброєнням здійснювати відповідні дії – ні. Їхня позиція така: у вас є своє озброєння? Воюйте, ми не заперечуємо, Крим ваш. Але що стосується озброєнь від нас, чекайте до весни наступного року", - сказав Романенко і додав, що поки що Україна буде воювати тим, що є, але поставки озброєнь поки далекі від бажаних.

Звільнення Криму

Анексований Росією ще вісім років тому Крим буде звільнений будь-яким шляхом, зокрема і військовим. Це розуміє світова спільнота. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, раніше деякі світові лідери виступали лищше за дипломатичний шлях деокупації Криму, але зараз вони змінили свою думку.

30 серпня президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові. Він додав, що жителям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже приступила до підготовки евакуаційних маршрутів для жителів анексованого Криму, хто захоче залишити півострів на час активної деокупації.

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