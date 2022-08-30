Якщо Україна на війні поверне Крим, Путіна в Кремлі може замінити син його соратника – Жданов

Син Патрушева може стати ймовірним наступником Путіна - Жданов / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Повернення Україною окупованого Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента Росії дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в Кремлі зростає напруженість. Клани вже без Путіна ведуть перемовини щодо сфер впливу. У разі повернення Україною Криму військовим шляхом, битва за трон президента РФ може бути вкрай жорсткою.

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"Ми не знаємо повного розкладу сил по баштах Кремля. Зрозуміло, що сьогодні турбулентність там серйозно зростає. Клани вже без Путіна ведуть сепаратні перемовини про те, що і як ділити. Поразка в Криму - це тільки тригер політичних розкладів всередині Росії. А ось битва за трон може бути дуже жорстокою", - вважає Жданов.

На його думку, місце Путіна може зайняти Дмитро Патрушев - син глави Радбезу РФ Миколи Патрушева. Такий сценарій можливий у тому випадку, якщо буде палацовий переворот в Кремлі. Втім, кандидатура Патрушева-молодшого навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

"Претендентів на посаду президента дуже багато. Припустимо, це Дмитро Патрушев (син секретаря Радбезу Миколи Патрушева, міністр сільського господарства РФ, – ред.), про кандидатуру якого сьогодні ми чуємо найчастіше. Розклад з президентством Патрушева зручний Путіну. Сценарій можливий у разі палацового перевороту в Кремлі.

Дмитро Патрушев на чолі Росії – найоптимальніший для Кремля варіант. Патрушев-старший, швидше за все, вважає, що кандидатура його сина влаштувала б і Путіна. Однак, думаю, Патрушев на всі 100% не влаштовує інші клани", - припустив Жданов.

Також він додав, що в ситуації, що склалася, складно спрогнозувати, хто все ж може стати підсумковим ставлеником Кремля.

"У такій ситуації дуже складно спрогнозувати, кого зрештою зроблять ставку правлячі кремлівські клани", - підкреслив Олег Жданов.

Наступник Путіна в Кремлі

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що ймовірним наступником Путіна на посаді глави російської держави може стати перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Пономарьов зазначив, що Кирієнко прийшов до Кремля за протекцією Юрія Ковальчука – одного з найближчих соратників Путіна.

Посол Великобританії в Києві Мелінда Сіммонс зазначила, що сьогодні у Росії немає безпечного для України наступника Путіна. На її думку, для зміни влади в Кремлі потрібен час. Українська держава і Захід повинні розуміти обстановку і посилювати свої позиції.

Керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень, аналітик Олексій Іжак вважає, що Володимир Путін найближчим часом може залишити пост президента РФ під тиском кремлівських політичних еліт. На думку Іжака, Путін сам може підготувати наступника, але кандидатура буде узгоджена з істеблішментом в Кремлі.

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