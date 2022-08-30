УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Якщо Україна на війні поверне Крим, Путіна в Кремлі може замінити син його соратника – Жданов

30 серпня 2022, 11:00

Клани у Росії вже без Путіна проводять перемовини щодо того, що і як вони ділитимуть, вважає Олег Жданов.

Путін син Патрушева
Син Патрушева може стати ймовірним наступником Путіна - Жданов / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Повернення Україною окупованого Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента Росії дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в Кремлі зростає напруженість. Клани вже без Путіна ведуть перемовини щодо сфер впливу. У разі повернення Україною Криму військовим шляхом, битва за трон президента РФ може бути вкрай жорсткою.

Видео дня

"Ми не знаємо повного розкладу сил по баштах Кремля. Зрозуміло, що сьогодні турбулентність там серйозно зростає. Клани вже без Путіна ведуть сепаратні перемовини про те, що і як ділити. Поразка в Криму - це тільки тригер політичних розкладів всередині Росії. А ось битва за трон може бути дуже жорстокою", - вважає Жданов.

На його думку, місце Путіна може зайняти Дмитро Патрушев - син глави Радбезу РФ Миколи Патрушева. Такий сценарій можливий у тому випадку, якщо буде палацовий переворот в Кремлі. Втім, кандидатура Патрушева-молодшого навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

"Претендентів на посаду президента дуже багато. Припустимо, це Дмитро Патрушев (син секретаря Радбезу Миколи Патрушева, міністр сільського господарства РФ, – ред.), про кандидатуру якого сьогодні ми чуємо найчастіше. Розклад з президентством Патрушева зручний Путіну. Сценарій можливий у разі палацового перевороту в Кремлі.

Дмитро Патрушев на чолі Росії – найоптимальніший для Кремля варіант. Патрушев-старший, швидше за все, вважає, що кандидатура його сина влаштувала б і Путіна. Однак, думаю, Патрушев на всі 100% не влаштовує інші клани", - припустив Жданов.

Також він додав, що в ситуації, що склалася, складно спрогнозувати, хто все ж може стати підсумковим ставлеником Кремля.

"У такій ситуації дуже складно спрогнозувати, кого зрештою зроблять ставку правлячі кремлівські клани", - підкреслив Олег Жданов.

Наступник Путіна в Кремлі

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що ймовірним наступником Путіна на посаді глави російської держави може стати перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Пономарьов зазначив, що Кирієнко прийшов до Кремля за протекцією Юрія Ковальчука – одного з найближчих соратників Путіна.

Посол Великобританії в Києві Мелінда Сіммонс зазначила, що сьогодні у Росії немає безпечного для України наступника Путіна. На її думку, для зміни влади в Кремлі потрібен час. Українська держава і Захід повинні розуміти обстановку і посилювати свої позиції.

Керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень, аналітик Олексій Іжак вважає, що Володимир Путін найближчим часом може залишити пост президента РФ під тиском кремлівських політичних еліт. На думку Іжака, Путін сам може підготувати наступника, але кандидатура буде узгоджена з істеблішментом в Кремлі.

Інші новини:

Кремль Володимир Путін Олег Жданов Микола Патрушев війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:44

РФ вдарила з артилерії по центру Харкова: 5 людей загинули, 7 - поранено

11:43

Битва за Херсон і перспективи закінчення війни: чат із генерал-лейтенантом Ігорем Романенком

11:28

Колишній чоловік запроданки Лорак вигуляв нову кохану по центру КиєваВідео

11:07

Манікюр осінь 2022: 5 наймодніших варіантів, які розтоплять навіть найхолодніше серцеФото

11:01

У Херсоні партизани підірвали авто "начальника ДІБДР" майора Снєшина - ЗМІВідео

Реклама
11:00

Якщо Україна на війні поверне Крим, Путіна в Кремлі може замінити син його соратника – ЖдановВідео

10:56

Тишкевич, яка страждає від хронічного болю, зважилася на екстремальне лікування

10:14

Вдерлися зі зброєю, заблокували доступ до бомбосховища: СБУ помилково завітала з обшуками до фабрики "Юнайтед Табако"

10:12

Як Україні перемогти Росію за 6-12 місяців: генерал США назвав умовиВідео

10:00

Місія МАГАТЕ вже в Україні: окупанти погодились пустити експертів на ЗАЕСВідео

09:48

ЗСУ отримали нову перевагу над військами Росії у Херсонській області - розвідка БританіїВідео

09:34

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

09:07

Не вчіть мене, як батьківщину любитиПогляд

09:06

Гороскоп на сьогодні, 30 серпня 2022: Дівам - розрив, Скорпіонам - розчарування, Рибам - грошіВідео

09:05

ППО Росії не справляється з ситуацією в Криму, тому Москва виводить свою авіацію – ЖдановВідео

08:59

Два потужні вибухи в Мелітополі: партизани підірвали готель з ФСБівцями - ЗМІ

08:09

ЗСУ на Херсонщині прорвали лінію фронту на декількох ділянках і розвивають наступ – АрестовичВідео

08:00

Армія України поверне Крим із Донбасом та зайде в Росію ще при Путіні – Жданов

07:48

"Ненавидимо Росію!": у Сеулі росіянці відмовилися продати товар, вона влаштувала істерику в Мережі

07:11

Почався "феєрверк" і піднявся стовп диму: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в ХерсоніВідео

Реклама
06:41

ЗСУ накрили вогнем позиції окупантів на Півдні: знищено 82 загарбника і дуже багато техніки ворогаВідео

06:24

Лукашенко добалакався до самоліквідаціїПогляд

06:00

Опалювальний сезон легким не буде: до чого готуватися українцям

05:05

Гороскоп на вересень 2022 для Овнів: що принесе перший місяць осеніВідео

04:41

Здорова тарілка дитини: Клопотенко розповів, що має входити до раціону малюка

04:10

В Україні курс долара може сильно "злетіти": експерти дали тривожний прогноз на осіньВідео

03:40

Накриють зливи та гримітиме: синоптики розповіли, якою буде погода в останній літній деньВідео

03:22

Неймовірно смачні мариновані гриби на зиму: дуже простий рецептВідео

02:45

Буде чистим без прання: 3 способи освіжити постільну білизну без зайвих зусиль

02:03

"А чому ноги тонше рук?": Волочкову покоробило на сонці

01:35

Військовий експерт на прикладі показав, навіщо ЗСУ далекобійні ракети ATACMSВідео

01:04

Привернуть удачу магнітом: 4 знаки зодіаку чекає неймовірна осінь 2022Відео

00:51

Прикмети на 30 серпня: які 5 речей не можна робити, щоб не потрапити в біду на МиронаВідео

29 серпня, понеділок
23:55

Олег Жданов розповів, яким чином Україні завершити війну не за роки, а за місяціВідео

23:28

Як контрнаступ ЗСУ вплинув на боєздатність росіян: відповідь Білого домуВідео

23:07

Зеленський налякав ворогів: ЗСУ гнатимуть вас до самого кордону, їдьте геть саміВідео

22:46

Прикмети на 31 серпня: які 2 речі потрібно зробити в останній день літа, щоб залучити удачуВідео

22:17

Не налазить на голову: дружина чоловіка, якого затримали в Києві за наркотики, клянчить гроші на заставу

22:08

Масштабний наступ на півдні: ЗСУ відбили відразу 4 села - CNNВідео

21:38

Мер Миколаєва показав наповнення ракети, якою обстрілювали центр містаВідео

Реклама
21:38

Зробіть генеральне прибирання свого життя: 10 речей, які варто викинути з дому дуже швидкоВідео

21:26

Невдала пластика: чоловік Наташі Корольової налякав зовнішнім виглядом

21:12

Наступ на півдні: в ЗСУ розповіли, що допомогло прорвати оборону окупантівВідео

20:55

Європа не тиха гавань: Зеленський закликав не дозволити росіянам перечікувати війну в ЄСВідео

20:55

Радіти ще зарано: Жданов прокоментував контрнаступ ЗСУ на ХерсонщиніВідео

20:46

"Велику державність РФ потрібно забути": Зеленський порівняв Росію з ненаситним алігаторомВідео

20:36

Віра Брежнєва злякала фанатів змарнілим видом

20:27

"Багато важких 300-х, допомоги немає": окупант поскаржився, що вони лишилися без підтримки на фронтіВідео

20:24

Мама легендарного Кузьми Скрябіна зворушила історією з похорону синаВідео

20:20

РФ хоче перешкодити МАГАТЕ провести інспекцію на ЗАЕС: буде використовувати тактику Ірану - ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти