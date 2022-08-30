Зеленський терміново звернувся до всіх жителів Криму з проханням

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові.

Як сказав президент у зверненні, мешканцям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

"Сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей в Криму: будь ласка, тримайтеся подалі від російських військових об'єктів, не перебуваєте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - підкреслив президент.

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Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня допустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів-покинути Кримський півострів в добровільному порядку.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі переговори Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупації Росією українських територій і закликав повернути Крим Україні.

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