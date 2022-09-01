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Крим буде звільнено будь-яким шляхом — Подоляк

1 вересня 2022, 08:49

Раніше деякі світові лідери виступали лише за дипломатичний шлях деокупації Криму, але зараз вони змінили свою думку.

Михайло Подоляк, Крим
Михайло Подоляк розповів про способи деокупації Криму / Фото УНІАН

Анексований Росією ще вісім років тому Крим буде звільнений будь-яким шляхом, зокрема військовим. Це розуміє зокрема і світова спільнота. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, раніше деякі світові лідери виступали лише за дипломатичний шлях деокупації Криму, але зараз вони змінили свою думку і розуміють, що півострів буде звільнений будь-яким способом.

"Ця війна змінила всі акценти. Повністю змінила: і в глобальному, і в українському, і в російському вимірах. Росіяни вже свідомо розуміють, що всі ці 8 років казки про неприступну фортецю вони не працюють. Там їм ніхто не може гарантувати безпеку", - сказав Подоляк в ефірі проекту Розмови про важливе на YouTube-каналі ТСН.

"Більше того, якщо до цієї війни в світі де-факто говорили, що росіяни контролюють цю територію, і це невелика небезпека для масштабної війни в Європі, то після початку війни 2022 року зникли будь-які перепони для того, щоб це говорити. Немає жодного дипломатичного шляху для звільнення Криму. Де-юре абсолютно чітко в міжнародному праві кваліфікується як територія України", - сказав він.

Подоляк упевнений, що Україні вдасться звільнити всі окуповані росіянами території, включаючи Крим і Донбас.

"Світ вже відкрито говорить, що Крим буде звільнятися будь-яким шляхом. Про це навіть почали говорити ті країни ЄС, які раніше закликали повернути півострів лише дипломатичним шляхом. Всі території будуть звільнені, тому що це - інтенсивна війна, на жаль, тільки військовим шляхом", - зазначив радник глави ОП.

Звільнення Криму

30 серпня президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові. Він додав, що жителям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже приступила до підготовки евакуаційних маршрутів для жителів анексованого Криму, які захочуть покинути півострів на час активної деокупації.

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не відмовиться від Криму, поки при владі в Кремлі Володимир Путін. Для нього окупація півострова є найвищим політичним досягненням. Тому сьогодні немає варіантів повернення Кримського півострова дипломатичним шляхом. Однак шанс на його добровільну деокупацію може з'явитися в тому випадку, якщо в Росії прийде до влади інший правлячий клан.

Інші новини:

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