Вже розробляються евакуаційні маршрути: у Зеленського анонсували активну деокупацію Криму

У Зеленського анонсували активну деокупацію Криму / скріншот

Україна вже приступила до підготовки евакуаційних маршрутів для жителів анексованого Криму, хто захоче покинути півострів на час активної деокупації.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter закликав українців триматися якомога далі від військових об'єктів і в разі небезпеки йти в укриття.

"Зрозуміло, що для українського життя громадян - безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, які бажають покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об'єктів і перевірити укриття", - написав Подоляк.

Деокупація Криму

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що в боротьбі за Крим Росія, ймовірно, буде стягувати на окупований півострів сухопутні війська і зміцнювати там оборону. Однак можливий і варіант, при якому росіяни по-тихому вийдуть з Кримського півострова, а ВСУ введуть туди свої підрозділи.

Тим часом "влада" анексованого Криму вивезла з території півострова свої сім'ї. Судячи з усього вони злякалися ударів або очікують наступу ЗСУ. Свої сім'ї вивезли як мінімум так званий "прем'єр" Криму Сергій Аксьонов і" спікер парламенту " Володимир Константинов.

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