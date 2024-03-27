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Коли не варто ігнорувати повітряну тривогу: заступник міністра назвав небезпечний день

Анна Ярославська
27 березня 2024, 10:30оновлено 27 березня, 11:05
Усіх відповідальних за укриття закликали забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них.
Повітряна тривога, укриття, ракетний удар
27 березня українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу сьогодні, 27 березня. Таке попередження озвучив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

"Сьогодні не ігноруємо тривогу", - написав він у Telegram.

Він додав, що всі балансоутримувачі та власники укриттів мають забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них.

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Також Ткаченко повідомив, куди скаржитися, якщо бомбосховище закрите. Зробити це можна в чат-боті @open_shelter_bot.

Ризик нових ракетних ударів по Україні

Представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ почала використовувати нову тактику ракетних ударів по Україні. А саме - окупанти стали застосовувати ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, щоб повітряна тривога з півдня поширювалася навіть на столицю України - Київ.

"Ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю", - сказала Гуменюк.

Експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев не виключив, що найближчим часом РФ продовжить бити по об'єктах енергетики України.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що російські окупанти тривалий час не завдавали ракетних ударів, бо накопичували ракети. А тепер країна-агресор відкрила сезон ракетних атак.

Олег Жданов також розповів про особливості російських ракет "Циркон" і пояснив, у чому їхня небезпека.

Коли не варто ігнорувати повітряну тривогу: заступник міністра назвав небезпечний день
Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка Главред

Що таке ракета Циркон?

Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів.

За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).
Висота польоту: 30-40 км.

Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис.

Довжина ракети: 8-9, 5 м.

Вага бойової частини: 300-400 кг.

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