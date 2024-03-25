РФ готує новий ракетний удар: експерт дав тривожний прогноз і назвав терміни

Експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував нещодавні удари окупантів РФ по об'єктах енергетики.
В інтерв'ю Главреду він не виключив, що найближчим часом РФ продовжить бити по об'єктах енергетики України.
"Вони (удари РФ, - ред.) триватимуть, але будуть не настільки масованими, тому що зараз росіяни випустили все, що могли", - підкреслив експерт.
Водночас він вважає, що зараз настав сприятливий час для ударів по об'єктах РФ у прикордонних областях.
"На мій погляд, зараз чудовий час для того, щоб атакувати військові об'єкти в Бєлгородській народній республіці. Росіяни по Харкову випустили ракети С-300, тому там, думаю, якраз утворилися дірки в захисті, тож цим потрібно скористатися", - додав Рябцев.
Що відомо про ракету Х-101
Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія.
За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.
Удари РФ по Україні
Нагадаємо, Україну охопила масштабна повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням крилатих ракет і ударних БпЛА.
Як повідомляють Повітряні сили, майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу через атаку Росії із застосуванням крилатих ракет і ударних БПЛА типу "Шахед".
Крім того, офіцери повідомляли про направлення ракет на Полтавську область.
"Крилаті ракети через Сумську область у напрямку Полтавської", - повідомили ЗС.
До того в ніч на 22 березня РФ била ракетами та дронами по Україні. Були вибухи в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю - було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.
Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС - найбільшої ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.
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