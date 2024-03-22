"РФ відкрила сезон ракетних атак": Жданов сказав, чого добивається Путін новими ударами

Росія накопичувала багато ракет, а тепер б’є ними по енергосистемі України, щоб зупинити українську економіку і примусити нас до капітуляції.

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Жданов сказав, чого добивається Путін новими ударами/ колаж: Главред, фото: Главред, Telegram Андрющенко, скрін

Російські окупанти тривалий час не наносили ракетних ударів, тому що накопичували ракети. А тепер країна-агресорка Росія відкрила сезон ракетних атак.

Удар 21 березня був суто політичним і наносився по українській столиці. Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагався показати, що РФ здатна на такі атаки. А удар в ніч на 22 березня був уже військовим і спрямовувався на те, щоб погасити енергетику та примусити українців до капітуляції. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Раніше ракетних ударів не завдавали, по-перше, тому що Путіну потрібно було не зіпсувати передвиборчу кампанію. По-друге, Росії потрібно було накопичити ракет. Згадайте, у грудні 2023-го Буданов говорив, що у Росії залишилося близько 900 ракет різних типів. Зараз у РФ запас понад тисячу ракет. От Росія і відкрила сезон ракетних атак. Удар по Києву 21 березня став відкриттям сезону, а удар по Україні 22 березня чітко лягає в систему тотального терору нашої країни і примусу нас до капітуляції", – зазначив Жданов.

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За його словами, удар 21 березня був здебільшого політичним і був зосереджений на столиці. Росії треба було сповістити весь світ, що Путін у змозі завдати удару.

"У Путіна прекрасно знають, яке ППО прикриває Київ, і прекрасно усвідомлювали, що ефективність цього удару буде мінімальною. Але все одно три-чотири години всі іноземні представництва в Києві сиділи в підвалах і бомбосховищах, слухали, як гудуть, свистять і рвуться ракети. Світ сповіщений. На щастя, убитих не було, але кількість постраждалих взагалі відійшла на другий план – на першому плані був сам факт того, що Путін відкрив сезон ракетних ударів", – сказав військовий експерт.

Він зазначив, що атака 22 березня була військовою, і Росія завдала її для того, щоб нанести удар по економіці України.

"Адже як можна зупинити економіку? Потрібно погасити енергетику. Неважливо, буде тепло в будинках чи ні. Якщо підстанція відключиться, то не буде не тільки світла і тепла, а й води. А не буде води – не працюватиме каналізація. Якщо взимку росіяни могли робити акцент на тому, що ми замерзнемо, то зараз, за плюсових температур, коли тепло, відсутність водопостачання і перебої в роботі каналізації (очисних споруд) призведе до різкого погіршення епідеміологічної ситуації", – сказав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області.

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